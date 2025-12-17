Irene Montero aborda el último escándalo de 'La Casa de los Gemelos 2' con Labrador y lanza esta seria advertencia

El pasado domingo, Labrador era expulsado de manera disciplinaria de 'La casa de los gemelos 2' tras perder los papeles y agredir a Cherilyn después de hacer una serie de lamentables comentarios homófobos. Sobre ello se ha pronunciado Irene Montero en su cuenta de TikTok, demostrando estar al tanto de todo lo ocurrido en el reality.

"Seguro que ya lo habéis visto, pero el otro día estaban Misha y Labrador comentando que hoy en día los heteros, las personas 'normales' como los llamaban ellos, eran los que estaban siendo discriminados", comenzó explicando la exministra de Igualdad, poniendo en contexto a sus seguidores. Por si esto fuera poco, "ayer Labrador agredió a Cherilyn, un travesti por puro odio".

Tal y como expuso Irene Montero, "primero le lanzó un tarro y luego fue a por él a pegarle. Por suerte, pudieron separarlos. Y para quien dude de que esto fue una agresión lgtbifóbica, Labrador decía que Cherilyn no era como la Marrash que sí que parecía una mujer, como si fuese él quien decide qué es cada persona. Marrash no parece una mujer, es una mujer", recordaba la política.

"Entonces Labrador advertía de que había que tener cuidado con Cherilyn porque era maricón y travesti. Labrador ha sido expulsado de la casa, bien hecho", prosiguió Irene Montero, alabando la drástica medida tomada por los creadores del programa, los gemelos Daniel y Carlos.

Irene Montero advierte del peligroso discurso de Labrador

Sin embargo, la mujer de Pablo Iglesias lamenta la cantidad de mensajes de apoyo que recibió el ya exconcursante: "Ayer había mucha gente en el chat de 'La casa de los gemelos' apoyando a Labrador. Y para mí este es el problema que hay muchos Labradores que se creen que lo suyo no es odio sino solo una opinión y que además los demás tenemos que respetar y callarnos".

"Esas ideas que no son opiniones sino odio más temprano que tarde pues pasan a ser insultos, a ridiculizar, a agredir a las personas LGTBI, incluso a asesinarlas como hicieron a Samuel al grito de 'maricón'. Y cuando se dicen cosas como que las personas LGTBI piden por pedir, que ya lo tienen todo, que ahora las personas discriminadas son los hombres heteros, así se está dando el primer paso del camino del odio y la violencia", aseguró Irene Montero.

"Se están normalizando el rechazo y luego la discriminación y el odio hacia las personas LGTBI. Y eso te hace cómplice de esa violencia porque primero viene decir que ahora son los hetéros los discriminados, pero seguir pensando que lo hetero es lo normal y las personas LGTBI las raras es ya odio y violencia. Y luego llega usar maricón como insulto, las bromas que no son bromas, el acoso, la ridiculización, y después las violencias, no contratar a alguien por ser trans o pegar una paliza en un bar por la noche a una persona LGTBI", continuó exponiendo la eurodiputada de Podemos.

Irene Montero concluyó volviendo a alabar la rápida intervención de los hermanos y creadores de 'La casa de los gemelos': "Por eso es importante cortar desde el principio los discursos de odio, no darles tregua, ni creer que son opiniones, que son bromas. Porque hoy te parece un comentario y mañana es una agresión", sentenció.