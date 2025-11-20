Irene Montero firma uno de los mensajes del día tras el despido de Alessandro Lequio y su frase final resuena

Este miércoles a última hora conocíamos a través de El País que Mediaset ha decidido despedir a Alessandro Lequio como colaborador de 'Vamos a ver' tras casi 30 años en Telecinco después de las declaraciones de Antonia Dell'Atte al mismo diario acusándole de violencia machista. Un despido que puede recordar mucho al de Antonio David Flores en su día y sobre el que se ha manifestado incluso Irene Montero.

Cabe recordar que la que fuera Ministra de Igualdad fue una de las primeras en su momento en mostrar su apoyo a Rocío Carrasco tras la emisión del primer capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Y ahora la política de Unidas Podemos ha vuelto a pronunciarse sobre un nuevo caso de presunta violencia machista entre los colaboradores de Telecinco como ya pasara con el padre de Rocío Flores.

Antonia Dell'Atte lleva cerca de 30 años luchando y denunciando la violencia machista que sufrió por parte de Alessandro Lequio. Fue en 2004 cuando el italiano presentó una demanda por calumnias a la madre de su hijo. La Justicia emitió un auto recurriendo a la "exceptio veritatis" para determinar que Dell'Atte no mintió cuando se refirió al colaborador como "maltratador". Y fue precisamente ese auto el que presentó el abogado de la modelo al gabinete jurídico de Mediaset el pasado martes y que derivó en su despido tal y como hemos contado en esta cronología.

Tras conocer la noticia del despido, Irene Montero ha querido manifestar su opinión y dejar claro que aunque a veces no haya condenas judiciales, hablar sirve animando así a todas las mujeres que sufran algún tipo de acoso o violencia a contarlo y a denunciarlo.

"Hablar sirve. Para tener derechos y para acabar con la impunidad de los agresores machistas. Por eso nos quieren en silencio y nos atacan cuando creamos espacios seguros para dar nuestro testimonio y dicen que el feminismo incomoda", empieza señalando la que fuera Ministra de Igualdad.

"Incómodo es el machismo. Y se acabó", sentencia la política de Unidas Podemos tras el despido de Mediaset a Alessandro Lequio tras casi 30 años siendo una cara habitual de la cadena en programas como 'Día a día', 'Crónicas marcianas', 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver', entre muchos otros.