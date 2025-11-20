Isabel Rábago revela lo que llevaba callando ante el despido de Alessandro Lequio en Mediaset: "Quedan muchos cómplices aún"

Este miércoles, 19 de noviembre, conocíamos una noticia bomba: Mediaset decidía despedir fulminantemente a Alessandro Lequio tras casi 30 años como colaborador. Las reacciones no se hacían esperar, y una de las más contundentes ha sido la de Isabel Rábago, quien también fue despedida del grupo de comunicación, precisamente tras un brutal enfrentamiento con el italiano.

Según el diario 'El País', los motivos que ha esgrimido Mediaset para prescindir fulminantemente del colaborador de 'Vamos a ver' fueron las acusaciones de maltrato que denunció su exmujer, Antonia Dell’Atte, a ese mismo periódico hace un mes. "La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel", llegó a decir la modelo en su entrevista al citado diario.

A esto se suma todas las polémicas que ha protagonizado el conde italiano en 'Vamos a ver' en los últimos tiempos, tratando de muy malas maneras a compañeras como Alejandra Rubio, Patricia Pardo o Isabel Rábago. Precisamente ha sido esta última una de las que ha celebrado la decisión de Mediaset. Y lo ha hecho mostrando un mensaje que le envió Antonia Dell’Atte cuando fue ella la despedida, a comienzos del 2025.

"Hoy quiero mostraros algo que siempre había guardado para mí", comienza escribiendo en su perfil de Instagram. Según explica, fue "el 3 de enero de 2025, en mi peor momento, cuando la herida sangraba a borbotones, cuando me enfrentaba a artículos infames que entrecomillaron muchas mentiras, auspiciadas por nombres propios, cuando no entendía nada, cuando buscaba las explicaciones que no me dieron y que nunca han llegado, ella me escribió".

Isabel Rábago muestra el mensaje que le envió Antonia Dell'Atte

Con ella, Isabel Rábago se refiere a Antonia Dell’Atte, quien "sin conocerme de nada, contactó para hacerme sentir que estaba conmigo. Ella, desde la distancia me daba el aliento que alguno de los que pensé que eran valientes no hicieron, siguen sin hacerlo. El miedo es el alimento de los cobardes y de los mediocres".

En dicho mensaje, que la italiana le mandó a través de Instagram, le brindaba todo su apoyo tras haber sido despedida de Mediaset: "¿Otra silenciada? Por blanquear a un maltratador reconocido. La verdad está saliendo… tiempo. Todos los que han encubierto a mi ex, cobardes y son muertos que andan en vida con las mentiras y vendiendo el alma al diablo. El mal se destruye con el mismo mal entre ellos!!!".

"Espero que tú te sientas una mujer Libre y no fingir los ataques machistas de mi ex Lequio. Que Dios iluminen las mentes retorcidas y se redimen y se arrepientan de todo lo malo que han causado y sembrado", concluye el mensaje que Antonia le envió a Isabel Rábago, y que ahora, la periodista reconoce que "me hizo llorar. Me llegó. Llevaba semanas sin querer tener contacto con nadie, llorando muchísimo y no me avergüenza reconocerlo".

"Tarde en contestarle porque estaba hundida y no sabía qué escribir. Tardé tiempo en responder a muchos, sin aclarar nada, sin poder verbalizar nada. Sigo sin hacerlo", confiesa. Además, deja claro que "este mensaje y las personas que nunca me dejaron caer porque nunca me soltaron la mano, me hicieron recapacitar, recomponerme y comenzar a andar de nuevo, en silencio. Y todo cambió".

La advertencia de Rábago tras el despido de Lequio: "Quedan muchos cómplices"

Acto seguido, Isabel Rábago alaba la valentía de Antonia Dell’Atte, de la que dice que "ha dado una lección a todos. Porque lo que dijo recientemente lo llevaba repitiendo años. Y nadie la creyó. Y quién la creyó, calló. Ella es una mujer con todas las letras". Aunque lanza una advertencia: "Quedan muchos cómplices aún. Todo llegará. No es una venganza. Es Justicia".

La periodista finaliza su escrito dirigiéndose directamente a la italiana: "Te lo he dicho por privado y te lo digo públicamente. Guerrera! Y yo a las mujeres fuertes, guerreras, valientes, las admiro. Brava! Gracias". "Y mi abrazo inmenso también a Mar Flores", concluye Isabel Rábago.