Isabel Rábago proclama su apagón a Telecinco y pone en la diana a 'De Viernes': "No me aporta nada"

La última y polémica entrevista de Carlo Costanzia en '¡De Viernes!' sigue levantando polvareda. La última en dar su opinión al respecto ha sido Isabel Rábago, quien no ha desaprovechado la oportunidad de cargar nuevamente contra Telecinco, la que era su casa televisiva hasta que fue despedida como colaboradora.

A través de su perfil de Instagram, y ante las preguntas de sus seguidores, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y 'Espejo Público' ha dejado claro que "no la he visto, y tampoco tengo ninguna intención de verla". Aunque sí que ha podido ver algunos "clips en las redes", lo que le han servido para darse cuenta de que es una "entrevista que no quiero ver".

Isabel Rábago destaca especialmente el momento tan criticado en redes sociales, en el que se ve a Carlo Costanzia riéndose de la cantidad de hombres que pasaban por casa de Mar Flores. Un lamentable comentario que no fue reprobado por ninguno de los presentes en el plató de '¡De Viernes!'. Tan solo Ángela Portero le afeó sus palabras.

Machismo en prime time. pic.twitter.com/xJXPqI9Gj4 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) September 20, 2025

Isabel Rábago carga contra Telecinco por su entrevista a Carlo Costanzia

"Solamente he destacado un clip en el que directamente se insulta con las cuatro letras a una mujer por el simple hecho de tener una vida sexual que es la que ella quiere y decide. Las risas de ese plató de televisión y las risas del público. Creo que hay cosas que es mejor no verlas. Es una opción", asegura la actual colaboradora de 'Y ahora Sonsoles'.

Además, reconoce que "hace meses, incluso un año que no veo Telecinco. No me aporta absolutamente nada y muchísimo menos estos testimonios. Allá cada uno, yo ni entro ni salgo. Me parece increíble que se sigan pagando a ese tipo de testimonios que ataquen a una mujer, una vez más. Yo es una cosa que no termino de entender".

"Mar Flores no es perfecta. Ella no ha salido a decir 'hola, soy perfecta'. Ha reconocido absolutamente todos sus errores, ya está, está contando su vida. ¿Tanta rabia da que una mujer cuente su vida? Es que no lo entiendo", ha asegurado Isabel Rábago, antes de mandar un mensaje a sus seguidores: "Vosotros sois muy listos. Sabéis que es lo que tenéis que ver y que es lo que no tenéis que ver".