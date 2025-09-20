El público cancela en masa a 'De Viernes' tras este momento con Carlo Costanzia: "Machismo en prime time"

Este 19 de septiembre, '¡De viernes!' ha recibido la visita de Carlo Costanzia. El italiano se ha sentado en el programa de Telecinco para responder a las graves acusaciones que la madre de su hijo, Mar Flores, lanza sobre él en su recién publicado libro de memorias.

Según contó, Carlo supo de la publicación de este libro porque su nuera, Alejandra Rubio, se lo llevó a Turín. "Sabía que se iba a hacer ese libro gracias a tu hija", le dijo a Terelu Campos, una de las colaboradoras de '¡De Viernes!' presente en la entrevista. De modo que decidió leerlo.

"En lo que respecta a mí, son falsas. Ni más ni menos. Y como son falsedades, voy a pedir amparo a la justicia, voy a pedir que se me tutele. Estoy totalmente indignado con que alguien tenga ganas de remover arenas movedizas. Es una falta de respeto tremenda a todas las personas involucradas", dejó claro el consuegro de Terelu Campos.

En el libro, Mar Flores relata episodios de violencia por parte del padre de su hijo. Por lo que los presentadores y colaboradores de '¡De Viernes!' quisieron saber qué hay de cierto en eso. Muy serio, Carlo negó la mayor. "Me miras a la cara: es falso. Jamás la he cogido, jamás la he levantado un dedo y jamás he sido infiel. Y no estoy aquí para defenderme, todo es falso", aseguró.

El bochornoso comentario de Carlo en 'De viernes' que provoca una ola de indignación en redes

Sin embargo, lo que indignó a la audiencia fue la pasividad de los colaboradores y presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, ante el comentario que poco después realizó el italiano sobre la disoluta vida sentimental de su exmujer en aquella época. "Era mejor llamar a la Guardia Urbana para dirigir el tráfico de los tíos que había por la casa", espetó entre risas. Un bochornoso comentario que fue aplaudido por el público presente en el plató, bien de mutuo propio o por indicación del animador del programa.

El caso es que, como cabía esperar, las redes sociales se ha inundado de críticas demoledoras hacia '¡De viernes!'. Sobre todo hacia Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de tertulianos presentes en la entrevista, que no reaccionaron a reprobar esas palabras a excepción de Ángela Portero.

La ola de indignación es colosal. "Machismo en prime time", dice Martín Bianchi Tasso, periodista de El País y La Ser. "Terrorífico y de una irresponsabilidad máxima", comenta la escritora y comunicadora Anna Gurguí entre miles de comentarios contra el programa de Telecinco. Estos son solo algunos de ellos:

Machismo en prime time. pic.twitter.com/xJXPqI9Gj4 — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) September 20, 2025

Terrorífico y de una máxima irresponsabilidad... Lo de esta entrevista ha sido la constatación de que el machismo y la violencia mediática siguen en auge y son aplaudidos. Con sus palabras y los otr@s con sus risas complices se han delatado y posicionado claramente.... pic.twitter.com/3il5swGeh2 — Anna Gurguí (@ANNAGURGUI) September 20, 2025

Un señor llama a la madre de su hijo “puta” en otras palabras. El plató rompe en aplausos y risas. Solo Ángela Portero afea el comentario. Qué vergüenza da #DeViernes

pic.twitter.com/wnbtmAr4HP — David Insua (@SoyDavidInsua) September 19, 2025

No sé si me da más asco este señor llamando put* a la madre de su hijo, el público que se ríe y aplaude o esta cadena que se dedica a blanquear a personajes que dan auténtico asco. VERGONZOSO TODO #DeViernes pic.twitter.com/lHhPYifzKY — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 19, 2025

Que Ángela Portero fuera la única que se salvó del profundo asco y vergüenza ajena de lo que se dio ayer en este estercolero ya lo dice todo. https://t.co/H4P9HRMvsQ — Chine 💫 (@chine020) September 20, 2025

Telecinco continúa explotando la violencia contra las mujeres como espectáculo. Anoche lo hizo con tres invitados vinculados en casos muy graves y públicos.

Una vez más, se centran en recuperar audiencia intentando atraer a un público negacionista y profundamente machista. https://t.co/m0hmPneFUH — Marian Lozano (@marian65x) September 20, 2025

La cadena blanca y familiar... Cada día se superan... https://t.co/3UMUYXro7V — Muy Carrasquista ✵ (@MCarrasquista) September 20, 2025

Lo que está haciendo Telecinco con ciertas mujeres es asqueroso. Luego llega el 8M o el 25N y se ponen el lacito morado.



Que se llame "puta" a una mujer y las y los demás aplaudan y más sabiendo quién lo dice es simplemente vomitivo. Esto es violencia machista, fin. https://t.co/5uxDfGxqiQ — 🌿 VILLA🔻 (@VillaverdeMu) September 20, 2025

Vergüenza de programa que lo invita, vergüenza de presentadores y colaboradores, vergüenza de las personas que están detrás que no le dicen por pinganillo al presentador que pare.

Y vergüenza ajena del público que le ríe y aplaude las gracias.

Luego que si no tienen audiencia https://t.co/68lkSdFt3B — Rammsesd 💜✵🏳️‍🌈💃🏻🪭🎤 (@davicin981) September 19, 2025

Tremendo asco de machismo y patriarcado. Normal que las audiencias de @mediasetcom sigan en picando mes tras mes. Están incrustados en el siglo XX con este tipo de historias. Muchísimo asco. QUE ACTÚE LA CNMC!!! https://t.co/44J04ZenFJ — Kikito 🇵🇸 (@kikito_dl) September 19, 2025

Todos riéndole las gracias a este ser, qué put0 asco más grande https://t.co/nldE90g4pG — Luismi 💥 (@veranneo) September 19, 2025

machismo, misoginia y caspa en prime time, y aplaudido por el público y con risas, que vergüenza… https://t.co/XFOvOavGmW — la yoli👜 (@terratsofista) September 19, 2025

y en esto se ha quedado Telecinco… 💀 https://t.co/c81Aj5x3im — 𝗆𝖾𝗋𝗒 🫧 (@idolsstayme) September 19, 2025

Mientras al machismo se le continúe riendo la gracia , la mujer siempre será la señalada. Y esta noche una mujer ha sido denigraba en un programa que dice ser "blanco y familiar".

Ha sido una auténtica vergüenza. https://t.co/AJSUXtz7Wq — MikA. 🎱♠️ (@euforia_m77176) September 19, 2025

y la consuegra de la insultada enfrente calladita, es que dios mío, esta familia se ha quedado sin dignidad de una forma... Si Teresa viese todo este circo... qué pena https://t.co/iXtzGwIrux — A🪻 (@liyo_____) September 19, 2025