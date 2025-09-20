El público cancela en masa a 'De Viernes' tras este momento con Carlo Costanzia: "Machismo en prime time"

Este 19 de septiembre, '¡De viernes!' ha recibido la visita de Carlo Costanzia. El italiano se ha sentado en el programa de Telecinco para responder a las graves acusaciones que la madre de su hijo, Mar Flores, lanza sobre él en su recién publicado libro de memorias.
Según contó, Carlo supo de la publicación de este libro porque su nuera, Alejandra Rubio, se lo llevó a Turín. "Sabía que se iba a hacer ese libro gracias a tu hija", le dijo a Terelu Campos, una de las colaboradoras de '¡De Viernes!' presente en la entrevista. De modo que decidió leerlo.
"En lo que respecta a mí, son falsas. Ni más ni menos. Y como son falsedades, voy a pedir amparo a la justicia, voy a pedir que se me tutele. Estoy totalmente indignado con que alguien tenga ganas de remover arenas movedizas. Es una falta de respeto tremenda a todas las personas involucradas", dejó claro el consuegro de Terelu Campos.
En el libro, Mar Flores relata episodios de violencia por parte del padre de su hijo. Por lo que los presentadores y colaboradores de '¡De Viernes!' quisieron saber qué hay de cierto en eso. Muy serio, Carlo negó la mayor. "Me miras a la cara: es falso. Jamás la he cogido, jamás la he levantado un dedo y jamás he sido infiel. Y no estoy aquí para defenderme, todo es falso", aseguró.
El bochornoso comentario de Carlo en 'De viernes' que provoca una ola de indignación en redes
Sin embargo, lo que indignó a la audiencia fue la pasividad de los colaboradores y presentadores, Santi Acosta y Beatriz Archidona, ante el comentario que poco después realizó el italiano sobre la disoluta vida sentimental de su exmujer en aquella época. "Era mejor llamar a la Guardia Urbana para dirigir el tráfico de los tíos que había por la casa", espetó entre risas. Un bochornoso comentario que fue aplaudido por el público presente en el plató, bien de mutuo propio o por indicación del animador del programa.
El caso es que, como cabía esperar, las redes sociales se ha inundado de críticas demoledoras hacia '¡De viernes!'. Sobre todo hacia Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de tertulianos presentes en la entrevista, que no reaccionaron a reprobar esas palabras a excepción de Ángela Portero.
La ola de indignación es colosal. "Machismo en prime time", dice Martín Bianchi Tasso, periodista de El País y La Ser. "Terrorífico y de una irresponsabilidad máxima", comenta la escritora y comunicadora Anna Gurguí entre miles de comentarios contra el programa de Telecinco. Estos son solo algunos de ellos:
