'De Viernes' anuncia a sus dos invitados de esta semana y dos polémicos fichajes para amortiguar a 'La Voz'

Tras dos semanas liderando la noche de los viernes, 'De Viernes' se rearma esta semana para mantener el liderato ante el regreso de 'La Voz' a Antena 3. Y para ello, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con dos invitados que hablarán de algunos de los temas que están de actualidad y un reencuentro explosivo que dará mucho que hablar.

Después de la publicación de las memorias de Mar Flores, que han desatado una auténtica tormenta de acusaciones, y que han salpicado a varios rostros como Alessandro Lequio, Kiko Matamoros o Carlo Costanzia, 'De Viernes' contará esta semana con el ex marido de la modelo y el padre de su hijo Carlo.

Carlo Costanzia di Costigliole toma la palabra mañana en el plató de 'De Viernes' para responder en directo a todas y cada una de ellas, desde cómo fue verdaderamente su matrimonio hasta los duros episodios vividos durante aquellos años. Además, abordará el posible distanciamiento señalado por varios medios entre la modelo y el hijo de ambos, Carlo Costanzia, y la reacción de Mar Flores tras la asistencia de su exmarido a la fiesta del 60 cumpleaños de Terelu Campos, en la que posó junto la colaboradora, su hijo Carlo y Alejandra Rubio. Sus declaraciones serán valoradas por la propia Terelu Campos y el resto de colaboradores habituales: Ángela Portero, Antonio Rossi, Lydia Lozano y José Antonio León.

Rocío Flores y Olga Moreno se reencuentran como colaboradoras en 'De Viernes'

Después de protagonizar el primer scoop de la temporada y de su polémica entrevista de la semana pasada, Rocío Flores regresa al plató de 'De Viernes' donde se reencontrará públicamente en directo con Olga Moreno. Pues ambas fichan como colaboradoras de la tertulia de 'Supervivientes All Stars' del programa en la que se ofrecerán imágenes inéditas del reality. Una tertulia en la que participarán también Yola Berrocal, María Jesús Ruiz y familiares y amigos de los concursantes.

Por último, tras varios meses alejada de la televisión, Ana María Aldón vuelve al plató de 'De Viernes' para realizar una de las entrevistas más difíciles de su vida. En ella abordará este último año que ha sido muy duro para su familia tras la pérdida de varios seres queridos. Además recordará como fue su matrimonio con José Ortega Cano y su relación con Gloria Camila y Rocío Flores, con quien participó en 'Supervivientes 2020' y de quien dice que sacó a la luz en aquella edición una información falsa que acabó dañando al propio Ortega Cano. Además, hablará alto y claro de la mala relación que tenía Michu, la pareja de José Fernando con su familia antes de su triste muerte.