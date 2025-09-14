Juan Luis Galiacho destapa lo que calla Rocío Flores en Telecinco y que se contó en los "pasillos"

Como cabía esperar, 'Fiesta' ha dedicado este fin de semana gran parte de su escaleta a analizar la polémica entrevista de Rocío Flores en '¡De Viernes!'. De todos los colaboradores, ha sido Juan Luis Galiacho uno de los más críticos con las palabras de la influencer.

Tras años alejada de los platós de televisión, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se sentó en el programa nocturno de Telecinco para hablar, entre otras cosas, de la nula relación con su madre. Aunque se negó a abordar algunos temas por estar "judicializados". Sin duda, lo más interesante de la noche fue el tenso cara a cara entre Rocío Flores y Terelu Campos, íntima amiga de su progenitora.

La periodista hizo gala de su profesionalidad y mantuvo la compostura a lo largo de toda la entrevista. No así la invitada, quien le lanzó varios dardos y reproches, como el no haberse preocupado de su hermano David en todos estos años, pese a asegurar en varias ocasiones sentir "adoración" por él. La tensión entre ambas se podía cortar con un hilo.

Los colaboradores de 'Fiesta', muy críticos con Rocío Flores

Un día después, 'Fiesta' ha analizado minuciosamente las palabras de Rocío Flores. Y la mayoría de los colaboradores opinaban lo mismo. "La seguridad que tenía la da saber que hay unas líneas que no se van a traspasar. Juegas con ventaja. Habló de lo que le apetecía", aseguró Luis Rollán.

Aunque la postura que más sorprendió fue la de Pipi Estrada. Habitualmente muy crítico con su ex, Terelu Campos, en esta ocasión sacó la cara por ella. En su opinión, estuvo "muy generosa y muy prudente, sin querer entrar en el barro, porque Terelu sabía que entrar en el barro con Rocío Flores era una batalla perdida que no iba a entender".

Si bien, el más duro con la actitud y las palabras de la joven fue Juan Luis Galiacho. Según él, Rocío "intentó provocar a Terelu, pero tiene la suficiente clase para no contar lo que ella sabe y lo que en su día a mí me contó María Teresa Campos en los pasillos". Un comentario que deja entrever que la colaboradora se está callando muchas cosas y que, de salir a la luz, podrían poner en un brete a Rocío Flores.