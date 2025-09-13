Rocío Flores y Terelu Campos viven un tensísimo enganchón en 'De Viernes' al lanzar la pregunta más indigesta

Tras años sin pisar un plató de televisión, Rocío Flores regresó este viernes 12 de septiembre a Telecinco. Lo hizo en '¡De Viernes!', programa en el que colabora Terelu Campos, íntima amiga de su madre, Rocío Carrasco. Y, aunque Marta Riesco aseguró en 'No somos nadie' que la había vetado en la entrevista, finalmente no fue así y ambas protagonizaron un tenso cara a cara.

La joven hizo un repaso de algunos momentos de su vida. Y recordó con especial cariño a su abuela, Rocío Jurado. "He estado casi todo el tiempo en casa de mi abuela. Recuerdo una abuela presente, para mí era todo. Nos hemos criado cuatro niños juntos. ¿Sabes qué pasa? Que estoy tan orgullosa de mis abuelos que me da igual la parte negativa, son lo más grande que he tenido", reconoció.

Fue a raíz de esto cuando Terelu Campos le lanzó una pregunta que hizo saltar chispas en el plató. "He podido vivir un poco más mayor con tu hermano y sé la adoración hacia vuestra abuela pero, ¿cómo la tiene presente a tu abuela David?", le formulaba la colaboradora.

Sin pelos en la lengua, Rocío Flores le espetó: "No te he visto a ti en mi vida, te he visto tres veces que he coincidido en un tiempo limitado". Esta contestación provocó los aplausos del público presente, lo que dio pie al enfado de la hija de María Teresa Campos: "Ustedes aplaudir lo que quieran, pero a tu hermano lo he visto bastantes veces". Sin embargo, la influencer insistía que con ella había coincidido "tres veces en ocasiones contadas".

Enganchada de Rocío Flores y Terelu Campos que contrasta con el tono Teletubbie del resto de la entrevista. #DeViernes pic.twitter.com/1C5MO5yYTL — Miss Kokoro (@KokoroMiss) September 12, 2025

Saltan chispas entre Terelu Campos y Rocío Flores

"Dijiste que sientes amor incondicional. Si lo sientes de verdad te hubieses preocupado por él, cosa que no has hecho", le reprochaba la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Ante esto, la colaboradora le recordó que "en esos años en los que tu no vivías con tu madre, pero si lo hacía tu hermano y tu eras muy pequeñita, ibais a casa de mi madre los findes". "No te acuerdas porque una niña con tres años no tiene recuerdo eso no significa que no haya ocurrido", añadió la hermana de Carmen Borrego.

Además, Terelu Campos le dejó claro que ni es su "enemiga ni pretende serlo. Simplemente constato lo que yo he vivido". Pese a esto, Rocío Flores insistió que apenas tiene recuerdos de la presencia de las Campos en su vida. "¿Nunca has pasado fin de año en casa de mi madre?", le recordaba la colaboradora. Finalmente, la invitada respondió a la pregunta que había dado pie al revuelo en el plató. "La pregunta era solamente que cómo recuerda David cada día a su abuela", le recordó Terelu. A lo que Rocío contestó: "Mi respuesta es que la tiene muy presente".

Otro momento de gran tensión se vivió cuando salió a relucir el nombre de Antonio David Flores. La hija de María Teresa Campos ha hecho alusión a la frase que la influencer dijo en su scoop en '¡De Viernes!' una semana antes. Allí reconoció que "nunca le gustaría tener a su padre como enemigo". Según Rocío, Terelu malinterpretó sus palabras: "Es el contexto en el que yo digo por qué a mí no me gustaría tener a mi padre como enemigo, y es cuando te tocan a lo suyo, que son sus hijos. Él va a morir por defender a sus hijos. La frase es mía tal cual yo digo la frase, no como tú lo interpretas el viernes pasado, con toda la mala intención del mundo".

Rocío Flores VS Terelu Campos (Parte 2) #DeViernes pic.twitter.com/mlfDmbi3bc — Diario de Tele (@DiarioDeTele) September 12, 2025

La pregunta de Terelu que hizo explotar a Rocío

Pero fue una pregunta de la colaboradora lo que hizo estallar a Rocío Flores. "¿Qué tienen en común tu padre y tu madre?", quiso saber Terelu Campos. Ante esta cuestión, la joven respondió, visiblemente enfadada: "Pues mira, te digo lo que no tienen en común. Que mi padre nunca ha hablado mal de sus hijos y mi madre, por desgracia, lo ha hecho en un documental. Eso es lo que no tienen en común".

Rocío Flores también recordó cómo retomó el contacto con su familia materna, de la que, según ella misma aseguró, la alejaron. Ni siquiera la dejaron tener contacto con su tía, Gloria Camila, de la que ahora es íntima amiga: "La conversación de que me prohíben el contacto se produce entre otras dos personas, ha existido. La que llama es Gloria Mohedano. Ella actúa como tía e intenta llamarnos", explicó.

"Gloria Camila era más pequeña. Ahí sí es cierto, a rasgos generales se dejó de tener el hilo de la comunicación", añade. Además, Rocío Flores recordó que la primera vez que vuelve a ver a su familia materna, la emoción fue inmensa para ella: "Mi prima Rocío es la persona que busca contactar conmigo, habla con mi padre y entre ellos lo facilitan. Ella sabe que la primera vez que la vi después de mucho tiempo fue tocarle sus manos y las tiene igual que mi abuela".