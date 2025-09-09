Veto en 'De Viernes' a Terelu Campos frente a la entrevista de Rocío Flores, según 'No somos nadie'

Tras años alejada del foco mediático, Rocío Flores reaparecía en televisión el pasado viernes, 5 de septiembre. Lo hacía en el programa de Telecinco '¡De Viernes!', donde rompía su silencio en un controvertido scoop previo a la entrevista que concederá en directo este próximo viernes.

La más crítica con las demoledoras declaraciones de la hija de Rocío Carrasco sobre su madre fue una de las amigas íntimas de esta, Terelu Campos. Y es que, entre otras cosas, la joven reconoció no tener buenos recuerdos de su etapa con su progenitora: "Probablemente guarde buenos recuerdos, pero mi cerebro los tiene bloqueados. No soy capaz de recordar. No tengo… es súper triste, pero es la verdad".

Tras la emisión de este scoop grabado de su charla íntima con Santi Acosta, los colaboradores de '¡De Viernes!' analizaron todas sus palabras. Terelu Campos se mostró especialmente dura con Rocío Flores, a la que acusó de mentir: "Yo conocí a una niña que era feliz, a la que he visto feliz con su madre separada desde hacía años y yo a esta mujer no la conozco. No he cruzado dos palabras con esta mujer".

Terelu Campos, muy crítica con la entrevista de Rocío Flores

Según cuenta, coincidieron en una ocasión ambas junto a Gloria Camila. Se saludaron con un escueto "hola" y nada más. Respecto a su amiga Rocío Carrasco, la colaboradora dejó claro que ella "no juzgo a las madres. No lo he hecho nunca en la vida, no tengo esa autoridad para juzgar a una madre, a no ser que haya cometido un delito y lo hayamos visto públicamente. No juzgo nunca a un padre ni a una madre. Cada uno sabe cómo se ha comportado, cómo siente y como lo siento. Me reitero en que conocía a una niña feliz con la nueva vida de su madre y eso lo he vivido yo".

Pero Terelu fue más allá al ver cómo Rocío Flores defiende tanto a su padre y critica el papel de su madre: "Me sorprende que diga, de su boca, que no le gustaría tener a su padre como enemigo… No sé qué quiere decir. Me gustaría que el próximo viernes nos dijera exactamente. Cuando uno tiene hijos es de una pareja, no es de uno solo. Yo tengo una hija y no es mía, es de su padre y mía, de los dos".

Rocío habría vetado a Terelu de su entrevista el próximo viernes

Ante estas críticas de Terelu Campos, quien incluso llegó a tachar de "hipócritas" a sus compañeros por su defensa a ultranza de Rocío Flores, muchos esperaban su presencia el próximo viernes durante la entrevista en el plató. Sin embargo, nos vamos a quedar con las ganas, ya que este esperado encuentro no se va a producir. Eso es lo que ha asegurado Marta Riesco este lunes, 8 de septiembre, en el programa 'No somos nadie'.

"Terelu Campos, según mi fuente, el próximo viernes verá la entrevista de Rocío Flores desde una pantalla, pero no junto a ella", ha desvelado la periodista en el espacio de Ten. "Terelu ha sido vetada por Rocío Flores", sentencia, mientras de fondo se escuchaba decir a Belén Esteban: "Pues no me parece juto". De esta forma, lo que era un secreto a voces ha sido confirmado: Rocío ha vetado a Terelu para así evitar preguntas incómodas y ser entrevistada solo por caras amigas que no pongan en entredicho su testimonio.