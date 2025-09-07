Lydia Lozano dice 'basta' a las críticas por su salto a 'De Viernes' y despacha su desaire a 'No somos nadie'

El regreso de Lydia Lozano a Telecinco y su entrevista en 'De Viernes' lejos de calmar las aguas provocaron que las críticas hacia la colaboradora fueran a más por cómo habló de su etapa anterior en el pisito de 'No somos nadie' y en TVE. Y es que muchos interpretaron algunas de las declaraciones de la periodista como dardos a los que fueron sus compañeros de 'Sálvame'.

"Estos dos años he estado totalmente desubicada, yo no era yo, lo he pasado francamente mal. Casi no salía, con lo que me gusta a mí salir, en estos dos años ni siquiera he celebrado mi cumpleaños", aseguró Lydia Lozano en su entrevista en 'De Viernes'.

Algo que muchos criticaron pues interpretaron que era un desaire a 'Ni que fuéramos' y a su etapa en TVE con 'Mañaneros' o 'La familia de la tele'. De hecho, María Patiño no dudó en reaccionar en redes sociales asegurando que "me da pena por ella". Algo que desde TEN y Canal Quickie ya ceban que contestarán alto y claro en 'No somos nadie' este lunes.

Lydia Lozano aclara en 'Fiesta' sus palabras sobre sus compañeros de 'No somos nadie'

Pero ante el revuelo y las críticas que estaba recibiendo en redes sociales, Lydia Lozano quiso entrar en 'Fiesta' este sábado para aclarar sus palabras y dejar claro que no tenía ningún tipo de problema con los que han sido sus compañeros durante 16 años. "A ver, es que la gente no me entendió. Estos dos años que sí, que he trabajado, que me he partido la espalda dos veces en 'Baila como puedas', que he estado en el "pisito", he estado en todos los sitios, pero para mí han sido dos años de operaciones", aclaró Lydia por teléfono en el programa de Emma García.

Asimismo, Lydia Lozano no dudó en dirigirse a sus compañeros de 'No somos nadie'. "Yo adoro a mis compañeros, lo saben ellos, ayer los eché muchísimo de menos", reconocía la colaboradora dejando claro que se le había malinterpretado en 'De Viernes'.

"Hemos sido, como decía María, un pack durante muchos años. Pero ya está, ya está, he vuelto y estoy feliz de ver a los cámaras, a los de sonido, a mi gente de toda la vida… Estaba supernerviosa, me dormí a las cinco de la mañana y, bueno, fue un día tan emocionante para mí…", terminó diciendo Lydia Lozano en 'Fiesta' dando por zanjado la polémica con sus ex compañeros de TEN y Canal Quickie.