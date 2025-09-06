Lydia Lozano revela en 'De Viernes' sus dos duros años lejos de Telecinco por lealtad a sus excompañeros

Lydia Lozano ha regresado a Telecinco por la puerta grande esta semana estrenándose como colaboradora en 'De viernes' con una entrevista que terminó pasada por lágrimas. La periodista de corazón se ha sincerado con Beatriz Archidona y Santi Acosta sobre cómo le ha afectado su tiempo alejada de Mediaset y el motivo de peso por el cuál rechazó la primera oferta para regresar a la cadena.

"Cuando yo salgo por la puerta de Televisión Española yo doy un golpe en la mesa y digo que no vuelvo, que tengo que cambiar de aires. Aunque fuera para vender fruta en un mercadillo, me da igual", comenzaba aclarando la tertuliana, que se veía en la obligación de aclarar por qué ha tomado caminos distintos con LA OSA Producciones tras su corta aventura con 'La familia de la tele en La 1'.

Lydia Lozano estalla contra quiénes la llamada traidora por su regreso a Telecinco: "Yo no he hablado de dinero"

Así, Lydia Lozano no ha tardado en estallar contra las acusaciones que ha sufrido tras su fichaje en Telecinco. "Yo no me he ido de un barco para subirme a otro, que se ha especulado mucho", sentenciaba entonces la periodista. "Yo no he hablado de dinero. A mí se me ha llamado traidora y quiero decirlo muy alto y claro: a mí se me llamó hace muchos meses para venir a este programa. Eso no lo sabe nadie", ha desvelado ante sus nuevos compañeros.

Vuelve el color a Telecinco... vuelve Lydia Lozano y ya es oficial:



🎉¡Ha vuelto el chuminero!



🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/Ypx4LfiIIn — De Viernes (@deviernestv) September 5, 2025

"Hubo una cena y yo sabía que iba a decir que no. Pero, la verdad, me daba subidón", confesaba la nueva colaboradora, explicando entonces por qué no aceptó unirse a 'De viernes' hace meses. "Yo rechacé la primera vez por fiel, porque soy muy fiel. Por lealtad. En aquel momento yo era feliz en 'Mañaneros' y como el otro proyecto empezaba en Televisión Española dije: ‘cómo les voy a dejar colgados’", ha explicado la periodista del corazón.

A su vez, se ha sincerado sobre cómo le afectó la cancelación del programa de las tardes de La 1 y el rumbo que tenía pensado tomar tras ese fracaso profesional. "Yo decía que no podía. Y cuando acabó el programa de La 1 dije aunque me quede en mi casa... Ya, corta", ha asegurado Lydia Lozano, confesando que sin embargo es incapaz de estar sin trabajar.

Sobre su tiempo alejada de Mediaset: "Lo he pasado francamente mal"

"Pero si cuando se acabó 'Sálvame', mi repre que me aguantó de todo me llegó a decir Lydia, estás desquiciada. Y le colgué el teléfono, porque es verdad que lo estaba, estaba perdida. Yo nunca he parado", explicaba la nueva colaboradora de 'De viernes', que se ha sincerado también sobre cómo ha vivido realmente este tiempo desterrada de Mediaset.

"Estos dos años te diría que he estado totalmente desubicada. Yo no era yo", ha confesado Lydia Lozano antes de arrancar a llorar, sin poder ocultar las lágrimas ante sus compañeros. "Lo he pasado francamente mal, muy mal y soy una persona que lo celebro todo, no era yo. Casi no salía, iba a cenas pero...", confesaba la comunicadora.

Así, aseguraba que durante su tiempo en 'Mañaneros', 'Ni que fuéramos' y 'La familia de la tele' no se sentía ella misma. Y sobre su polémica salida de Telecinco con la cancelación de 'Sálvame', la periodista ha asegurado no guardar rencor a la cadena. "Eran las circunstancias, lo admití. Yo sabía lo que había y ya está, no pasa nada. No tengo nada que reprochar", ha resuelto la televisiva, feliz de regresar a Mediaset.