'De Viernes' sufrirá la pérdida de esta otra colaboradora tras el fichaje de Lydia Lozano por la nueva temporada

'De Viernes' iniciará este viernes su tercera temporada en Telecinco. Y lo hará con algunos cambios como un nuevo logo y la incorporación de Lydia Lozano al plantel de colaboradores del formato que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La llegada de Lydia Lozano al plantel de 'De Viernes' provoca algunos cambios en el equipo habitual de colaboradores. Hace unos días, Antonio Montero ya anunciaba que dejaba su silla en el programa para hacer hueco a la que fue su compañera en 'Sálvame' y el 'Deluxe'.

Pero Antonio Montero no es el único que pierde su silla en 'De Viernes'. Con la incorporación de Lydia Lozano, el espacio producido por Mandarina también prescindirá definitivamente de Patricia Pérez.

Patricia Pérez, otra de las damnificadas en 'De Viernes'

Patricia Pérez en 'De Viernes'

Cabe recordar que Patricia Pérez fue perdiendo peso en 'De Viernes' con la llegada de Antonio Montero y Antonio Rossi. En un principio se pensó que la presentadora se desligaría del formato, sin embargo se llegó a un acuerdo para que ambos se turnaran en sus puestos.

Ahora con el arranque de la nueva temporada, Telecinco ha oficializado que Lydia Lozano se incorporará al equipo de colaboradores de 'De Viernes' una vez conceda su entrevista sentándose junto a Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León y Terelu Campos.

De esta manera, Patricia Pérez se queda sin hueco en Telecinco después de que hace tiempo también dejara de aparecer en 'Tardear'. Por su parte, Antonio Montero tiene garantizado su futuro en la cadena pues pese a la cancelación del programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto pasará a colaborar en '¡Vaya fama!' los sábados y domingos.

Más allá del cambio de colaboradores, 'De Viernes' regresa con un potente cartel de invitados pues además de la entrevista de Lydia Lozano, el espacio contará esta semana con la primera entrevista de Montoya tras su desaparición después de 'Supervivientes 2025' y el scoop de Rocío Flores en lo que supone su regreso a televisión tras casi tres años apartada.