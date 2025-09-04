'De Viernes' levanta el veto de Telecinco a Rocío Flores con sus tres invitados en el inicio de temporada esta semana

'De Viernes' arranca su tercera temporada en Telecinco este viernes, 5 de septiembre. El programa de corazón conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona regresa a la programación tras las vacaciones de verano con la intención de seguir siendo uno de los puntales principales de la cadena.

Para ello, el equipo de Mandarina ha preparado un inicio de curso explosivo. En primer lugar, con el fichaje bomba de Lydia Lozano como colaboradora fija. Su incorporación, que supone el adiós de Antonio Montero, se producirá este mismo viernes tras una entrevista previa como primer plato. Supone así su retorno al universo Mediaset dos años después de la cancelación de 'Sálvame'.

Pero el de Lydia no es el único veto que se ha levantado en Telecinco, pues 'De Viernes' anuncia también la vuelta de Rocío Flores a la televisión tras varios años alejados del foco mediático. El programa indica que la hija de Antonio David y Rocío Carrasco protagonizará el primer scoop de la temporada.

Es una de las grandes sorpresas que el formato se guardaba, y tiene un doble impacto porque desde 2023, con el giro que dio Telecinco en su línea editorial, Rocío entró en la lista de famosos vetados; al igual que sus padres y otros rostros de la familia como Gloria Camila u Olga Moreno, que tiempo después han acabado volviendo a la cadena.

Por último, el tercer protagonista de la velada será José Carlos Montoya, que tras la reaparición que va a hacer este jueves en la gala de estreno de 'Supervivientes All Stars 2025', se enfrentará a su primera entrevista en profundidad tras casi tres meses desaparecido.

Vuelve 🪩 #DeViernes 🪩 con @barchidona y Santi Acosta



💃 Lydia Lozano, Rocio Flores y Montoya, los invitados en el arranque de la nueva temporada



📺 Este viernes 5 de septiembre a las 22:00h, en Telecinco https://t.co/jTnlINJOCh — Telecinco (@telecincoes) September 4, 2025

Entretanto, 'De Viernes' confirma cómo quedará su nuevo plantel de colaboradores a partir de ahora. Tras su mencionada entrevista, Lydia Lozano se integrará al equipo de tertulianos habitual junto a Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi y José Antonio León.