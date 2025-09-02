Ya es oficial: Mediaset confirma el fichaje bomba de Lydia Lozano y detalla su debut en 'De Viernes'

Ahora si que sí. Lydia Lozano regresa a Telecinco dos años después de la cancelación de 'Sálvame' y de haber formado parte de los rostros vetados por la cadena en todos sus espacios sin poderles nombrar ni aparecer en pantalla. La cadena ha hecho oficial su fichaje por 'De Viernes'.

Después de una semana de intensos rumores, y de que sus antiguos compañeros de 'No somos nadie' aseguraran que, además de su incorporación como colaboradora, Lydia Lozano será la primera invitada del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona; Mediaset ha hecho oficial su contratación.

Se confirma así que Lydia Lozano debutará como colaboradora de 'De Viernes' este mismo viernes, 5 de septiembre como su baza principal, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del exitoso formato de Telecinco después de un mes de parón durante el mes de agosto.

El regreso sorpresa de la periodista de corazón al plantel de colaboradores de Mediaset supone un movimiento televisivo de gran calado, que por un lado supone su ruptura con La Osa Producciones, la antigua productora de 'Sálvame', y también representa un giro del grupo audiovisual tras abrir las puertas de nuevo a uno de los rostros más representativos del extinto formato, después de recuperar previamente también a Terelu Campos.

Y como su regreso es de calado, Mediaset no ha dudado en hacer una promo a la altura de la vuelta de una de sus caras más históricas. En este spot, Lydia Lozano llega a las instalaciones de Telecinco en un descapotable rojo y se la ve nerviosa al volver a entrar por la puerta de la que fue su casa durante más de 20 años. "Bienvenida Lydia, a ¡De Viernes!", asegura la voz en off.