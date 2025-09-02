El colaborador de 'De Viernes' que anuncia su despido ante la llegada de Lydia Lozano: "Con todo mi pesar"

Este viernes 5 de septiembre, 'De Viernes' iniciará su tercera temporada en Telecinco con grandes cambios. El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona incorporará a su equipo a Lydia Lozano como nueva colaboradora, tal y como ha confirmado ya el grupo de comunicación, y dirá adiós a Antonio Montero.
Ha sido el propio paparazzi el que se ha encargado de anunciar su marcha de 'De Viernes' en su cuenta de Instagram. Así, como ha sido habitual cada vez que llegaba alguien nuevo, Antonio Montero desaparecerá del programa producido por Mandarina para dejar hueco a la que fue su compañera en 'Sálvame' y el 'Deluxe'.
"Con todo mi pesar, y por diversas razones, dejo 'De Viernes'. Ha sido un placer compartir este tiempo con este equipo de grandes profesionales y estoy muy agradecido. Ha sido un privilegio pero la vida viene como viene, y ya sabéis que sólo se trata de aceptarla.!!", asegura el periodista junto a una fotografía en la que aparece con todo el equipo y Alaska y Mario Vaquerizo.
Antonio Montero confirma el fichaje de Lydia Lozano por 'De Viernes'
Asimismo, antes de que Telecinco confirme el fichaje de Lydia Lozano oficialmente, Antonio Montero ya ha revelado que será ella quién ocupe su silla. "Mi estimada Lydia, recoge el testigo en el programa de más prestigio del corazón en la televisión actualmente. Tu experiencia, y buen hacer, seguro que ayudan al programa en todos los sentidos", prosigue diciendo.
"Mis mejores deseos y buena suerte con cariño infinito a todos. "Ya estamos de viernes!", termina diciendo Antonio Montero en este post con el que anuncia su salida de 'De Viernes' después de incorporarse el pasado año como colaborador en relevo de Patricia Pérez.
De esta forma, tras la marcha de Antonio Montero, el equipo de colaboradores de 'De Viernes' pasará a estar formado por Ángela Portero, Antonio Rossi, Terelu Campos, José Antonio León y Lydia Lozano.
