Los entresijos del regreso de Lydia Lozano a Telecinco: Invitada estrella y colaboradora de 'De Viernes' por este dineral

Hace unos días, Informalia adelantaba en primicia que Mediaset había decidido levantar el veto definitivamente a uno de los rostros más habituales de 'Sálvame' y contratarlo como colaborador. Así, el citado medio, aseguraba que Lydia Lozano volverá a Telecinco como nueva tertuliana estrella de 'De Viernes'.

Pero más allá de su fichaje como colaboradora, parece que Lydia Lozano será además la invitada estelar de 'De Viernes' en su regreso a Telecinco tras un mes de parón durante el mes de agosto en el que se han emitido reposiciones, que en las últimas semanas fueron relegadas al late night.

Así, Arnau Martínez, subdirector de 'No somos nadie' en Canal Quickie y TEN ha desvelado todos los detalles. "Acabo de recibir un mensaje de una persona que trabaja en Telecinco y me dice que Lydia no solo vuelve como colaboradora sino que va a ser la primera entrevistada de 'De Viernes'. Y ahora mismo se está debatiendo si habla de vosotros o no", aseguraba el periodista.

Tras ello, Belén Esteban decía que lo que más le gusta de todo esto es que todos los que van a participar en 'De Viernes' proceden de 'Sálvame'. "Lo que más ilusión me hace, yo sabía que iba de invitada, es que todos los que la van a entrevistar han estado en el programa 'Sálvame'", confesaba la de Paracuellos del Jarama.

Cabe decir que más allá de su regreso a Mediaset, Lydia Lozano también hablará en su entrevista en 'De Viernes' de la operación de pecho a la que se ha tenido que someter en los últimos días para hacerse una reducción que pueda mitigar su problema de espalda.

"Estuve solamente una noche en el hospital. Todas mis amigas me habían dicho que la reducción de pecho no dolía y me han mentido. Me han mentido todas", ha confesado Lydia Lozano en exclusiva para la web de Divinity. "El doctor que me ha operado, que lo he pagado y no es publicidad, ha sido Juan Peñas. Lo digo porque me lo está preguntando todo el mundo y tengo que agradecerle la obra de arte que ha hecho", añade la periodista. "A mí no me gusta el pecho grande, pero con los años y tres operaciones de espalda, era un tema de salud. Me lo dijo mi médico y me lo hice, adelante", prosigue diciendo.

'No somos nadie' apunta al caché de Lydia Lozano: "La colaboración quizá mejor pagada de la TV actual"

Respecto al fichaje de Lydia Lozano por 'De Viernes', Alberto Guzmán, otro de los colaboradores de 'No somos nadie', ha afirmado que la periodista "tuvo una reunión importante la semana pasada con Mediaset" y que se ha negociado "la colaboración quizá mejor pagada de la televisión actual".

"A mí me confirman que es una cifra muy jugosa y que puede llegar a multiplicarse por dos si el contrato es de cadena. La opción A de que solo colabore en 'De Viernes' ascendería a 2.000 euros por programa. Pero la opción B sería de 4.000 euros si a Lydia Lozano, además de 'De Viernes', se le abre la puerta en otros programas", ha revelado Guzmán.