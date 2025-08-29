Volantazo en Telecinco: Lydia Lozano vuelve 2 años después de su despido como colaboradora de este programa

Lydia Lozano viene estando en boca de muchos en los últimos días por su sorprendente desvinculación de la productora audiovisual de los creadores de 'Sálvame', La Osa Producciones (sucedánea de La Fábrica de la Tele). Por ende, la periodista no integrará el equipo de 'No somos nadie', el nuevo 'Ni que fuéramos' con el que María Patiño, Belén Esteban y Kiko Matamoros, entre otros, regresan a TEN después de su tremendo pinchazo en La 1 de TVE con 'La Familia de la Tele'.

La veterana colaboradora de televisión ha decidido no formar parte de esta nueva etapa y en una de las promos de 'No somos nadie' han utilizado este pretexto para cebar el estreno del próximo 1 de septiembre; dejando caer que van a declarar la guerra a Lydia por lo que consideran una especie de 'traición'. De hecho, en ese mismo spot María Patiño y Belén Esteban escenifican una conversación de WhatsApp en la que elucubran con un posible fichaje por "la cadena de enfrente", que es la manera particular que tienen de referirse a Telecinco desde que fueron despedidos.

A partir de entonces, muchos han sido los rumores sobre si Lydia Lozano podría regresar a Mediaset tras desligarse de su 'familia televisiva'. Y, efectivamente, parece que será así tal y como avanza en primicia el portal Informalia, que recoge que ha fichado para su inminente incorporación a la nueva temporada de 'De Viernes' con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Nueva temporada que arrancará el próximo viernes, 5 de septiembre, tras un largo parón estival.

En otras palabras, Lozano volvería a aparecer en la pantalla de Telecinco en apenas una semana. Se trataría de su gran retorno a Fuencarral más de dos años después de la cancelación de 'Sálvame' y del 'Deluxe'. Si se mantienen las cinco sillas en 'De Viernes', está por ver a quién va a sustituir entre los colaboradores ya veteranos. Sin pasar por alto su reencuentro con Terelu Campos, también tertuliana fija del formato producido en colaboración con la compañía Mandarina.

Además, el citado medio también informa de que Lydia Lozano estaría negociando su posible participación en 'El tiempo justo', que es el nuevo programa de Joaquín Prat que reemplazará a 'Tardear' y con el que Telecinco pretende renovar y darle nuevos aires a sus débiles tardes a partir del lunes, 8 de septiembre, previsiblemente. Uno de sus fichajes ya cerrados los adelantamos en exclusiva en El Televisero.