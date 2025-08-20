El motivo por el que Lydia Lozano y Chelo García-Cortés quedan apartadas del nuevo 'Sálvame' de TEN

Tras el gran fiasco de 'La familia de la tele' en TVE, buena parte de su equipo volverá a TEN y Canal Quickie el 1 de septiembre con el estreno de 'No somos nadie', un nuevo magacín producido por La Osa Producciones Audiovisuales con María Patiño y Carlota Corredera como presentadoras. Pero habrá dos ausencias destacadas: Lydia Lozano y Chelo García-Cortés.

Así, 'No somos nadie' ocupará el hueco de 'Tentáculos', el formato de Carlota Corredera que se despidió en junio sin apenas llegar al 1%. Ahora, el nuevo programa llega dispuesto a hacerse un hueco en la difícil franja televisiva de la tarde. Y su gran objetivo será reconquistar al público más fiel de su antecesor original 'Ni que fuéramos Shhh' y de mayor demanda entre los anunciantes: los espectadores de 25 a 44 años, entre los que el formato alcanzó una media del 6% de share, llegando a liderar de forma absoluta el target en numerosas ocasiones frente a la oferta de las grandes cadenas.

Pero 'La familia de la tele' se romperá en 'No somos nadie'. Y es que tal y como publicó Poco Pasa TV en exclusiva, el nuevo magacín de La Osa Producciones Audiovisuales contaría con algunas sonadas ausencias en su equipo. Por el momento, tan solo se habla de Belén Esteban y Kiko Matamoros como colaboradores estrella del formato.

Mientras que otros dos rostros titulares de 'Sálvame' que siguieron en 'Ni que fuéramos' y en 'La familia de la tele' como son Lydia Lozano y Chelo García-Cortés han decidido romper con la productora con la que llevan trabajando entre 15 y 16 años según avanzan Formula TV y Yotele respectivamente. Al parecer ambas han rechazado la propuesta de la compañía liderada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid para unirse al nuevo proyecto en TEN y Canal Quickie.

Lydia Lozano y Chelo García-Cortés rompen con La Osa Producciones Audiovisuales

Según el citado medio, por el momento ni Lydia Lozano ni Chelo García-Cortés han negociado su fichaje por otra productora o cadena. No obstante, parece ser que ambas tendrían las puertas abiertas tanto de Antena 3 como de Telecinco para su regreso. En el caso de su vuelta a Mediaset sería la confirmación de que Telecinco ha iniciado una nueva etapa dejando atrás los vetos a los que fueron sus rostros estrella durante 15 años en 'Sálvame'.

Cabe recordar que Chelo García-Cortés sigue teniendo una vinculación con TVE pues es colaboradora habitual de 'L'altaveu', el programa que presenta Danae Boronat en las tardes de La 2 para Catalunya. Mientras que Lydia Lozano se ha desligado completamente de la cadena pública tras casi dos años de colaboración en 'Mañaneros' ,'Lazos de sangre' e incluso como concursante de 'Baila como puedas'.

Tras saberse que Lydia Lozano no estará en 'No somos nadie', la periodista ha confesado a Bluper el motivo por el que ha decidido desligarse de sus compañeros tras más de 15 años trabajando con ellos. "He decidido parar, sin presión y sin prisa, cambiar de aires", asegura dejando claro que necesita iniciar una nueva etapa.

Por su parte, 'No somos nadie' avanza que contará con novedosas incorporaciones a su equipo de colaboradores que darán un giro de tuerca a esta genuina forma de hacer televisión. Queda por ver también que pasará con otros rostros estrella de 'Ni que fuéramos' como Kiko Hernández o Víctor Sandoval.