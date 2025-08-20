María Patiño presentará un nuevo 'Sálvame' en TEN con sonadas ausencias de 'La familia de la tele'

Tras la cancelación de 'La familia de la tele' en TVE mucho se habló sobre si María Patiño, Belén Esteban y compañía volverían a TEN y Canal Quickie para revivir el espíritu de 'Ni que fuéramos'. Y mucho más después de la despedida de 'Ni que fuéramos Tentáculos' con Carlota Corredera.

En los últimos días, la cuenta de Canal Quickie no ha parado de poner cebos en redes con varias fotos como una con Ana Rosa Quintana y otra con María Patiño y Belén Esteban con un "NO". Y ahora ha sido Poco Pasa TV la que ha dado todos los detalles de lo que está preparando La Osa Producciones Audiovisuales junto a TEN para esta temporada.

Por un lado, parece que 'Tentáculos' ya es historia. Así, según avanza la citada cuenta, parte del equipo de 'La familia de la tele' volverá a TEN el próximo 1 de septiembre con un nuevo programa que llevará por título 'No somos nadie'. Una marca que ya utilizó en su momento Pablo Motos en su programa en M80 Radio antes de dar el salto a la televisión con 'El Hormiguero'.

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en TVE, María Patiño volverá a TEN para ser la presentadora de 'No somos nadie' de lunes a jueves. Por su parte, Carlota Corredera será la encargada de conducir el nuevo formato de La Osa Producciones Audiovisuales en la tarde de los viernes.

Asimismo, Poco Pasa TV avanza que Belén Esteban y Kiko Matamoros encabezarán el equipo de colaboradores de 'No somos nadie' en lo que supondrá también su regreso a TEN y Canal Quickie tras el batacazo en su salto a las tardes de TVE.

Precisamente parece que en el equipo de tertulianos de este nuevo formato habrá algunas ausencias destacadas. En este sentido, no se menciona la continuidad de Kiko Hernández, que fue el único que no dio el salto a TVE y se quedó en 'Tentáculos', así como tampoco otros rostros como Lydia Lozano, Chelo García-Cortés o Víctor Sandoval.