María Patiño habla alto y claro de su continuidad en TVE tras publicarse su "despido sin opción de vuelta"

María Patiño ha contestado alto y claro a los rumores sobre su futuro en Televisión Española tras la corta vida de 'La familia de la tele' en las tardes de La 1. Meses después de su cancelación, han surgido informaciones que apuntan a que ni la periodista ni sus compañeros regresarán a la cadena pública en septiembre, ante lo que la presentadora se ha pronunciado en redes.

"Las dos pensaban que la televisión pública les iba a dar una oportunidad en septiembre. Pero lo que han recibido ambas es un portazo antológico", han asegurado desde Esdiario sobre la continuidad de Belén Esteban y su compañera en TVE después del mes y medio de vida que el magacín de LA OSA Producciones tuvo en La 1.

María Patiño desmiente que su relación con Televisión Española haya tocado fin

"Están amortizadas y es un tipo de corazón que ya no tiene sentido ni futuro. Lo intentamos y no sería lógico ni entendible que regresaran a la misma cadena donde no funcionaron", ha adelantado el citado medio, provocando una respuesta casi inmediata de María Patiño en redes, que tomaba este sábado su cuenta de X para desmentir la información.

"Falso", ha escrito la periodista sin dar más explicaciones sobre su situación actual con Televisión Española. Sin embargo, durante una de sus últimas apariciones en el pódcast 'Perreando', la antigua maestra de ceremonias de 'La familia de la tele' lanzó una advertencia muy clara a todos los que creen que su tiempo en la cadena pública ha acabado para siempre tras la fallida aventura.

"A Televisión Española le estoy súper agradecida, de hecho no me atrevería a afirmar que mi relación con ellos vaya a terminar para siempre", aseguró María Patiño en el espacio conducido por Oriol Navarro, sin cerrar la puerta a un posible regreso a la cadena con otro proyecto diferente. "Yo no me planteo nada, necesito descansar, estoy muy agotada y ya veremos lo que pasará en septiembre", aclaraba también de cara a la próxima temporada.

En esa misma entrevista, la compañera de Inés Hernand y Aitor Albizua se sinceró también largo y tendido sobre todos los factores que propiciaron el fracaso de 'La familia de la tele'. "Cuando empiezas a mirar el reloj, ves que la gente se aburre, que el público empieza a mirar para todos lados, dices esto está muerto. Y estaba muerto, yo era consciente que aquello no iba a vivir mucho tiempo", lamentó la comunicadora.