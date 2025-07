María Patiño reconoce por qué 'La familia de la tele' no podía seguir y deja claro si volverá a TVE

'La familia de la tele' puso fin a su complicado paso por Televisión Española hace casi dos meses, y no ha sido hasta ahora cuando María Patiño se ha sincerado en una entrevista sobre todo lo ocurrido. La que fue presentadora del extinto magacín de La 1 ha definido su tiempo al frente del proyecto como "la etapa que menos ha disfrutado", señalando además el motivo por el que no lograron conquistar al público.

La periodista ha acudido al último episodio de la primera temporada de 'Perrando', el pódcast de Dogfy Diet conducido por Oriol Navarro acompañada por su perrita Beige, y no ha tardado en sincerarse sobre todo lo ocurrido durante su estancia en TVE. "Algo tan sencillo como que el menú que habíamos elaborado no ha gustado" ha comenzado explicando sobre el formato de LA OSA Producciones.

María Patiño se sincera sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Sabía que no iba a vivir mucho tiempo"

"Creo que el proyecto le faltó lo más complicado: alma", ha asegurado María Patiño al referirse al gran fallo con el que 'La familia de la tele' partió desde el primer momento en su desembarco en La 1. "Siempre que me meto en un proyecto es porque quiero que funcione, pero también soy muy consciente de si es bueno o malo, eso lo palpas", aclara la periodista.

Así, la comunicadora, que compartía los mandos del programa con Inés Hernand y Aitor Albizua, se ha sincerado sobre cómo vivió la contundente respuesta del público. "Cuando empiezas a mirar el reloj, ves que la gente se aburre, que el público empieza a mirar para todos lados, dices esto está muerto. Y estaba muerto, yo era consciente que aquello no iba a vivir mucho tiempo", explica la presentadora.

"No me sentí yo misma, porque no hubo empaque, fusión... No hubo conexión, entonces eso no te permite relajarte. Yo he estado muy en tensión. Creo que es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente", añadía María Patiño, desvelando lo complicado que fue enfrentar el mes y medio de vida del formato, marcado por los constantes cambios en su estructura y su horario de emisión.

María Patiño sobre “La Familia de la Tele”: “Se miraba mucho el reloj, la gente se aburría… Estaba muerto” pic.twitter.com/6jZiU1Sa7V — bárbara gay (@sanxisco) July 29, 2025

"No me atrevería afirmar que mi relación con TVE vaya a terminar para siempre"

Al ser preguntada por su regreso a la televisión, la antigua presentadora de 'Ni que fuéramos' ha sido clara. "Yo no me planteo nada, necesito descansar, estoy muy agotada y ya veremos lo que pasará en septiembre", advierte la periodista, dejando la puerta abierta a su última casa televisiva. "A Televisión Española le estoy súper agradecida, de hecho no me atrevería a afirmar que mi relación con ellos vaya a terminar para siempre", ha subrayado Patiño.

Sin embargo, María Patiño parece tener claro cuál sería su siguiente proyecto soñado. "Quiero un programa nocturno, muy golfo, donde solo esté yo y me gustaría entrevistar a gente muy golfa. Personalidades extremistas, raras, incluso a psicópatas me gustaría", ha explicado la periodista sobre su programa perfecto.