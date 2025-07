La elocuente reacción de María Patiño al final de 'Socialité' y al guiño que le lanzaron en Telecinco

Este domingo, 27 de julio, 'Socialité' dijo adiós en Telecinco tras ocho años en antena. La despedida se ha producido tras varios cambios en el equipo que no han calado en la audiencia. El primero de esos cambios fue cambiar a María Patiño y Nuria Marín como presentadoras por María Verdoy, a comienzos de 2024.

La entrega de este domingo se emitió con total normalidad, con María Verdoy y Antonio Santana al frente. Sin embargo, en los últimos minutos, tuvo lugar una despedida en la que no faltaron las lágrimas y palabras cargadas de emoción. Tampoco faltó un vídeo a modo de homenaje con imágenes de archivo de todos los trabajadores que han pasado por la redacción del programa.

"Estamos felices, emocionados y pa'lante... siempre pa'lante", comentó el presentador, visiblemente emocionado. Además, dirigió unas cariñosas palabras a la que ha sido su compañera estos últimos meses: "Gracias a María, me has hecho más fácil el trabajo. Nos volveremos a ver, no sé dónde".

María Verdoy, por su parte, no dudó en dirigirse a sus predecesoras, a María Patiño y Nuria Marín, sin las cuales, 'Socialité' no habría tenido sentido: "Las historias se hacen andando, así que hay que reconocer a las primeras personas que estuvieron aquí". "Son muchas las personas que han marcado la esencia de este programa, las que han pasado por aquí y han estado fuera de cámara, María, Nuria, Javi, Giovanna, Laura, Reich, Jorge, Alexia, sois tantos", mencionó María Verdoy.

María Patiño y Nuria Marín reaccionan a la despedida de 'Socialité'

Precisamente Patiño, quien condujo el espacio durante más de seis años, también tuvo unas palabras de despedida hacia sus compañeros, a los que, a la vista está, tiene mucho cariño. "Yo sé que ellos saben lo que siento por ellos", escribió la periodista en su cuenta de X. Una reacción escueta pero que pone de manifiesto lo mucho que ha lamentado el cierre del programa. María Patiño abandonó 'Socialité' a principios de 2024 tras la ruptura entre Mediaset y La Fábrica de la Tele, productora del espacio.

Yo sé que ellos saben lo q siento por ellos . 😎 — Maria patiño (@maria_patino) July 27, 2025

Al igual que su compañera, también Nuria Marín hizo uso de sus redes sociales para despedirse con cariño del programa: "Hoy se ha terminado 'Socialité' y me ha parecido muy bonito aparecer en sus últimos segundos. Gracias, compañeros. Gracias por estar ahí y gracias a este programa que tan grandes amigos me ha dado".