Así ha sido la despedida de 'No somos nadie', con María Patiño descompuesta ante la disolución de 'Sálvame'

El universo 'Sálvame' ya es historia. Después de la cancelación del programa por parte de Mediaset el 23 de junio de 2023, sus colaboradores pudieron volver a juntar se en 'Sálvese quién pueda', un docu-reality de Netflix. Pero todo cambió a partir del 15 de mayo de 2024 con el lanzamiento de 'Ni que fuéramos' en Canal Quickie y TEN. Un formato que murió tras el salto de buena parte del equipo a TVE con 'La familia de la tele' y que se mantuvo en el 'pisito' con 'Tentáculos' con Carlota Corredera y que desde el 1 de septiembre de 2025 revivió con 'No somos nadie' con la gallega y María Patiño alternándose la conducción del espacio.

Después de que en los últimos meses algunos rostros importantes como Belén Esteban y Kiko Matamoros se marcharan de 'No somos nadie' después de que otros se desvincularan tras 'La familia de la tele' como fue el caso de Lydia Lozano, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval, este viernes 30 de enero ha sido el final definitivo de 'No somos nadie' y el cierre del 'pisito' de Canal Quickie.

Este viernes 30 de enero, 'No somos nadie' ha arrancado recordando cómo Los Beatles dieron su último concierto antes de disolverse ese mismo día pero 57 años atrás. "Tal día como hoy, un 30 de enero de 1969, Los Beatles tocaban su último concierto en una azotea de Liverpool. Nunca más volvieron a tocar juntos. Estuvieron 10 años, pero esa música todavía continúa viva", destacaba María Patiño al borde de las lágrimas. "Un 30 de enero de 2026, ha llegado el momento que los miembros de esta banda se disuelvan para siempre", añadía.

"Han sido muchos los miembros que se han ido poco a poco, buscando otros caminos, unos con más éxito que otros. Aunque no seamos Los Beatles, espero que hayamos sembrado algo para que quede en vuestra memoria", terminaba diciendo María Patiño en el arranque del último programa sin poder contener la emoción.

'No somos nadie' ha vivido un programa muy especial en el que algunos de sus ex rostros conectaban en directo para despedirse de la audiencia y de sus compañeros. Así, Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Marta Riesco no han querido faltar en este último día del formato producido por La Osa Producciones Audiovisuales. También Lydia Lozano ha querido enviarle un mensaje a sus ex compañeros.

También, 'No somos nadie' ha dado la voz a algunos espectadores que han querido agradecer estos dos años de programas de entretenimiento en Canal Quickie y TEN con un testimonio que emocionaba mucho a Carlota Corredera pues se trataba de una víctima de violencia de género por lo mucho que le han ayudado a salir del pozo.

Precisamente, Carlota Corredera no dudaba en hace run último alegato. "Para mí fue volver y recuperar mi espacio profesional que lo había perdido. Yo me preguntaba si podría volver a la tele de nuevo y el pisito me lo devolvió. Este programa en mi vida ha sido una redención, un resucitar y volver a nacer y sobre todo que he podido hacer las dos cosas que más me gustan en esta vida: hacer reír a la gente y hacer la vida agradable a los demás, desplegar la parte payasa, y también he podido hacer el periodismo de compromiso y de ayudar a las mujeres. Ha sido un placer María, espero que volvamos a trabajar juntos", aseguraba la gallega.

María Patiño, rota en el final de 'No somos nadie'

Antes de despedirse, 'No somos nadie' emitía un recopilatorio de todo lo vivido desde el estreno de 'Ni que fuéramos' pasando por la llegada de 'Tentáculos' y después de este último programa que ha servido para mantener viva la llama del universo 'Sálvame' hasta hoy. "Gracias por acompañarnos durante más de dos años, por no soltarnos la mano, por entender nuestras locuras y apostar por la televisión gamberra que siempre hacemos. Hemos intentado atravesar la pantalla y que os encontrarais cada día una fantasía,. una irrealidad, un mundo que no existe y donde refugiarse de los problemas. Pero hoy echamos el cierre", destacaba el director, David Valldeperas.

"Ha llegado el momento de dar las gracias. Gracias al equipo del pisito por no abandonar a pesar de tener casi todo en contra, por vivir esta profesión con ilusión y poner toda su sabiduría por el disfrute del espectador. Gracias a TEN por abrirnos su edificio y darle hueco a nuestro pisito. Y lo más importante, gracias a vosotros, a nuestra audiencia y todos nuestros quickers por no abandonarnos y acompañarnos hasta el último programa y ser fieles a nuestras locuras y nuestra forma de hacer televisión. Solo muere lo que se olvida. Así que es lo último que os vamos a pedir, que siempre recordéis el pisito como lo que es, un oasis donde pasarlo bien y ser libres. Esta siempre será vuestra casa, vuestro pisito", añadía Arnau Martínez, el subdirector.

Y finalmente, con todo el equipo que ha pasado por los tres programas de Canal Quickie llegaba la despedida de María Patiño completamente rota. "Yo quería daros las gracias a todos, por ayudarme a crecer, por darme una oportunidad a todos. Y a vosotros los que estáis ahí, nos conocemos de hace muchos años, nos habéis permitido fallar y os voy a echar mucho de menos", concluía la presentadora completamente rota.