El rostro de 'La familia de la tele' y 'Sálvame' que encuentra cobijo en 'Espejo Público' tras desaparecer en TVE

Tras despedirse de su audiencia para siempre después de un mes y medio de vida en las tardes de La 1, 'La familia de la tele' dejó huérfano a todo un equipo de profesionales, algunos de los cuales no llegaron ni a vivir su debut en el programa. Con el paso de los meses, son muchos los espacios que han repescado a algunos de los rostros del fallido formato de LA OSA Producciones, y 'Espejo Público' ha sido el último en hacerse con una de sus reporteras.

La periodista Diana Higueras ha protagonizado su debut en el matinal de Antena 3 casi dos meses después de la cancelación del espacio conducido por María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua donde ejercía como reportera. En este caso, la también políglota vivió su presentación a los espectadores desde plató, ofreciendo la última hora del divorcio de Mar Flores con Elías Sacal en la gran pantalla del set.

Diana Higueras se estrena en 'Espejo Público' tras la cancelación de 'La familia de la tele'

Sin embargo, su fichaje en 'Espejo Público' no supone su debut en el universo Atresmedia, ya que la joven periodista estuvo ligada durante más de dos años a 'Y ahora Sonsoles', por lo que este sería su regreso tras su fallida aventura con LA OSA Producciones, con quiénes si guarda un más extenso pasado de sus días en Mediaset.

Pilar Vidal y Diana Higueras en 'Espejo Público'

Diana Higueras también pasó por la redacción de 'Sálvame' durante casi un año, además de haber trabajado como redactora en otros espacios de Telecinco como 'Secret Story: La casa de los secretos', 'Pesadilla en el Paraíso' y otros formatos de plataformas de streaming como 'LOL: Si te ríes pierdes' (Amazon Prime Video) y 'Amor con fianza' (Netflix).

Sin embargo, al contrario que otros muchos colaboradores de 'La familia de la tele' que no lograron aparecer en ninguna emisión, el nuevo fichaje de 'Espejo Público' vivió un sonado momento en el magacín de La 1 al confrontar a Bárbara Rey. La reportera se encontraba a pie de calle persiguiendo a la vedette en busca de declaraciones cuando esta estalló al creer que había insinuado que había algo más que cola en su lata de refresco.

"Te voy a dar un consejo. Primero, di la verdad. Aprende a ser respetuosa con la gente que te trata bien y con todo el mundo. Segundo, te tengo que decir que, si sigues así, no vas por muy buen camino", le llegó a advertir Bárbara Rey a la comunicadora en unas imágenes que ocuparon gran parte de la emisión de 'La familia de la tele' en su día.