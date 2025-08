El tierra trágame de Isabel Rábago tras poner a parir a Alonso Caparrós sin saberlo en 'Espejo Público'

'Espejo Público' se transformaba este miércoles en una versión low cost de la nueva firma inmobiliaria de Georgina Rodríguez, mostrando las casas de los colaboradores en lugar de fincas de lujo. Un detalle que se le ha escapado por completo a Isabel Rábago, pues no ha dudado en criticar de arriba abajo la vivienda de Alonso Caparrós delante de este sin saber que era de su compañero.

Como si de un comité de expertos de decoración y reformas se tratase, el elenco de colaboradores del matinal de Antena 3 se lanzaba en 'Más Espejo' a desgranar las viviendas seleccionadas por el programa. "¡Qué bonito!", exclamaba Alonso Caparrós nada más ver las imágenes de su patio y su dormitorio en las pantallas de plató.

Ante la pregunta de si comprarían el inmueble, Isabel Rábago ha sido la primera en responder con una tajante negativa. "Yo, no porque me parece… encima los cojines esos no van conmigo", comentaba la tertuliana haciendo referencia a los muebles del jardín de su compañero, criticando además la distribución del dormitorio.

Isabel Rábago se va de la lengua contra Alonso Caparrós y acaba mortificada: "Me estaba poniendo a parir"

Alonso Caparrós e Isabel Rábago en 'Espejo Público'

"La cama está mal hecha, no me gusta, además, con ese techo tan bajo… Las palmeras esas están pasadas de moda… Y ese pececito… ¡Qué hace ahí!", ha señalado con desagrado la periodista mientras Caparrós se levantaba de su sitio para comenzar a contestar a su compañera. "Un momento, no son palmeras son cipreses. Y los palés están hechos a mano por el dueño, eso le da alma a la casa", replicaba rápidamente el colaborador.

"Sí, ahora vas a saber tú qué casa es esa. No, además, no me gustan los azulejos del suelo", ha señalado Isabel Rábago antes de que el tertuliano se quedase sin respuestas y comenzase a aceptar las críticas. "Es verdad que tengo que pintar…", reconocía Alonso Caparrós provocando una sonada reacción en la también abogada. "¡Ah!, ¿qué es tuya?", ha exclamado entonces la periodista, visiblemente mortificada.

"Ya no tiene arreglo"

Ha sido entonces cuando Rábago ha tratado de enmendar su falta de tacto, intentando recular en su dura crítica. "¡No sabía que era tuya!, es muy bonita", ha asegurado la colaboradora entre risas de sus compañeros. "Me estaba poniendo malo porque Isabel me estaba poniendo a parir", reconocía entonces Caparrós.

"Me estaba doliendo el corazón, que se estaba metiendo con mis cojines de palmeras, qué mala gente", insistía el tertuliano mientras Isabel Rábago trataba de recuperarse de la encerrona. "Me acaba de hacer un traje, de hecho, iba a hacer una fiesta que no la voy a invitar", sentenciaba entonces Caparrós. "Estoy viendo la vivienda ahora con otros ojos, porque ahora claro, veo tu esencia", ha sugerido la periodista sin éxito alguno en su disculpa. "Ya no tiene arreglo Isabel", explicaba el comunicador entre risas.