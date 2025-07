Beatriz Rico denuncia lo que se ha visto con Isabel Rábago en 'Espejo Público': "Es impropio de un programa serio"

Beatriz Rico ha cargado las tintas contras Isabel Rábago por sus "bulos infames" en 'Espejo Público' sobre la polémica fiesta de Lamine Yamal en la que se contrataron a personas con acondroplasia. En la misma línea, la actriz ha cuestionado que el programa de Antena 3 dé voz a la desinformación de la colaboradora.

"La ley no prohíbe la contratación de artistas con acondroplasia (enanos) en fiestas privadas. Mientras haya contrato y consentimiento. Dejen a las personas que ejerzan su profesión u oficio en libertad. Tienen los mismos derechos y obligaciones que todos", dijo Rábago tanto en sus redes como en el matinal de Susanna Griso.

Y Beatriz Rico, al verlo, no ha podido morderse la lengua, replicándole vía X de forma implacable: "No permite comentarios en sus posts para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero). Así que no queda otra que citarla. Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también". De este modo, la intérprete desmiente a Isabel Rábago y le señala por divulgar bulos.

No permite comentarios en sus posts para que nadie contradiga los bulos que suelta (no es el primero), así que no queda otra que citarla.

Sí, la ley lo prohíbe desde hace 2 años. En fiestas privadas, también. https://t.co/1gS2P8T5qT https://t.co/wgc1NxRd7y — Beatriz Rico (@bearicoactriz) July 15, 2025

Beatriz Rico: "Vuestra colaboradora, Isabel Rábago, desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología"

Beatriz Rico no se ha frenado ahí y se ha dirigido a 'Espejo Público' por tener a una tertuliana desinformando según ella. "Vuestra colaboradora, Isabel Rábago, desinforma. Suelta bulos infames acordes con su ideología", sentencia sin paños calientes.

"La gente lo escucha y se lo cree. En redes tiene canceladas las respuestas porque sabe que la van a contradecir. Eso es jugar sucio. Impropio de un programa serio como @EspejoPublico", remata la actriz de un modo inapelable. Una publicación que está siendo muy aplaudida y que acumula miles de 'me gusta'.