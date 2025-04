Beatriz Rico denuncia ahora lo que le sucedió en 'De Viernes' y las consecuencias que ha pagado

Pocos días después de poner fin a su aventura en los Cayos Cochinos por decisión propia, Beatriz Rico se sentó en 'De viernes' para hablar de su abandono. Y al parecer, el aspecto de la actriz en uno de los vídeos publicados por el programa en redes, suscitó todo tipo de comentarios hirientes a los que la exconcursante de 'Supervivientes 2025' ha terminado respondiendo con una tajante advertencia.

Justo antes de pasar por plató, la invitada del programa de Beatriz Archidona y Santi Acosta grabó un fragmento para redes sociales junto al equipo del programa, el cual recibió cientos de comentarios sobre su aspecto físico. "Quiero que observéis estas dos fotos: las dos pertenecen al programa donde estuve hace un par de semanas", comenzó explicando Rico en su cuenta de X junto a una imagen en plató y otra del vídeo subido en las redes de 'De viernes'.

Beatriz Rico clama contra los comentarios sobre su aspecto físico en 'De Viernes': "Me vi metida en un infierno"

"La de la izquierda es un pantallazo de la entrevista; la de la derecha es de unos minutos antes de entrar en plató. El chico de redes me hizo un par de preguntas con el móvil y yo respondí", continuó explicando Beatriz Rico antes de denunciar el infierno que ha vivido durante las últimas semanas en la sección de comentarios. "No sé qué ha pasado, supongo que será cosa de la cámara del móvil o de la luz que teníamos, que mientras en el post de la entrevista la gente comenta para bien o mal mi entrevista", aclaró la actriz sobre la primera imagen.

Quiero que observéis estas dos fotos: las dos pertenecen al programa @deviernestv , donde estuve hace un par de semanas. La de la izquierda es un pantallazo de la entrevista; la de la derecha es de unos minutos antes de entrar en plató. El chico de redes me hizo un par de pic.twitter.com/ws4zTrPYfD — Beatriz Rico (@bearicoactriz) April 8, 2025

Sin embargo, el vídeo detrás de cámaras para redes recibió críticas muy distintas y que nada tenían que ver con su entrevista. "Tenía cerca de 300 comentarios acerca de mi físico, todos humillantes, burlones y horribles. Hubo una persona que escribió 'dejad de lapidaria, es inhumano lo que estáis haciendo'", explicó Rico en su perfil de X.

"El post ya lo han retirado, se lo pedí al programa y lo quitaron rápidamente. Empecé a leer los comentarios, a cada cual más cruel, y de repente me vi metida en un infierno del que no podía salir, porque ese infierno ya estaba en mi cabeza", confesó Beatriz Rico, tratando de alertar sobre la gravedad de los mensajes que se vuelcan en redes sociales. "Todos se preguntaban escandalizados cómo podía estar tan estropeada, demacrada, envejecida y destrozada", subrayó la intérprete.

"Llegaron a decir que se notaba mi desequilibrio mental"

"Muchos le echaban tranquilamente la culpa a las fiestas y las drogas (yo, que soy abstemia total desde hace más de 15 años y solo salgo de casa para ir al gimnasio, al cine, a la compra, al médico o a trabajar). Aquello era un festival de quién decía la barbaridad más grande de mí", sentenció la exconcursante de 'Supervivientes 2025', que lamenta la difícil exposición a la que se ha sometido.

“destrozada”. Muchos le echaban tranquilamente la culpa a las “fiestas y las drogas” (😳, yo, que soy abstemia total desde hace más de 15 años y solo salgo de casa para ir al gimnasio, al cine, a a la compra, al médico o a trabajar).



Aquello era un festival de quién decía la — Beatriz Rico (@bearicoactriz) April 8, 2025

"Sin conocerme de nada pero asegurando conocer el porqué de mi 'destrucción física', algo que sigo sin entender porque, aunque es cierto que se me ve algo delgada, me veo bien. Y porque de la otra foto (tomada media hora después) nadie comentó nada", añadió Beatriz Rico en su perfil de X, repasando varios de los comentarios más crueles que pudo leer en la publicación de 'De Viernes' ya eliminada.

Y la actriz no dudó en señalar directamente a algunos de los usuarios. "Una mujer, hasta llegó a decir que se me notaba en los ojos un desequilibrio mental y que no deberían emitirlo en horario que lo pudieran ver menores. Os lo juro. ¡Yo no daba crédito! Miraba y remiraba el vídeo mil veces, y no vi nada extraño en él", lamentó sin entender por qué su aspecto había despertado tanta preocupación en los espectadores.

nada.



Una mujer, hasta llegó a decir que se me notaba en los ojos un desequilibrio mental y que no deberían emitirlo en horario que lo pudieran ver menores. Os lo juro. Yo no daba crédito! Miraba y remiraba el vídeo mil veces, y no vi nada extraño en él.



El infierno se — Beatriz Rico (@bearicoactriz) April 8, 2025

"No se si saben que están participando en un acoso brutal"

"El infierno se retroalimenta: alguien dice una salvajada, llega gente a aplaudir y reír la gracia y entonces la cosa va a más: a ver quién es más bruto y dice algo más gracioso. Todo por mi físico, mi cara, mis ojos...", subrayó Beatriz Rico antes de condenar de lleno la actitud de muchos usuarios de la plataforma. "Es una competición a ver quién hace más daño", sentenció con contundencia.

Es una competición a ver quién hace más daño, y todos se “hermanan” y se ponen de acuerdo en lo mal que estás y se te ve, recreándose en ello y disfrutando, no sé si sabiendo que están participando de un acoso brutal que ellos mismos repudian en el cole de los niños. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) April 8, 2025

"Todos se “hermanan” y se ponen de acuerdo en lo mal que estás y se te ve, recreándose en ello y disfrutando, no sé si sabiendo que están participando de un acoso brutal que ellos mismos repudian en el cole de los niños", terminó añadiendo para cerrar su extenso hilo de X denunciando el acoso recibido.