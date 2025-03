Beatriz Rico revela el aviso que dio a la organización de 'Supervivientes' y lo que derivó su abandono

El paso de Beatriz Rico por 'Supervivientes 2025' apenas duró dos días. 48 horas después de comenzar la aventura, la actriz decidió abandonar voluntariamente el programa. El motivo que alegó es que "no duermo en toda la noche y sé que las condiciones son hostiles. Llegaba un punto en el que no dormía ni por la noche, ni por el día y me fallaba la vista, tengo pitidos en los oídos…No puedo forzar esto y creo que mi salud va por delante".

Durante su entrevista con Carlos Sobera en el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie', Beatriz Rico volvió a hacer referencia a sus problemas de sueño. "Sabía que el sueño para mí era un problema, pero nunca jamás pensé que el sueño fuera el detonante que me hiciera salir de la lista. No me lo esperé nunca. Yo mi gira de teatro la cancelé pensando en estar tres meses allí. Me ha pillado como por sorpresa", confesó.

Ya recuperada de su breve paso por los Cayo Cochinos, la actriz ha visitado este viernes, 14 de marzo, el plató de '¡De viernes!'. Allí, ha vuelto a ser preguntada por su marcha del concurso. Ha sido entonces cuando ha revelado el aviso que dio a la organización detrás de las cámaras: "Se me movía el suelo y tenía una sensación como si estuviera viviendo en un videojuego, creo que se llama despersonalización. Yo di el aviso, dije que no me sentía nada bien. Tenía pánico de que llegara la noche y no pudiera dormir otra vez".

Beatriz Rico tuvo que recibir atención médica en la isla

Además, Beatriz Rico ha dejado claro que "no es lo mismo tener insomnio en tu casa que estar allí. Se te junta el calor, que no duermes, yo tenía muchos mareos, veía puntitos, y tenía una taquicardia muy gorda. Se lo dije luego al médico". Sobre esa atención médica que recibió en la isla, ha contado que "el doctor me miró las constantes vitales y me dio una pastilla no muy fuerte, porque al estar con el estómago vacío… El médico que me sacó, que enseguida se hizo una cadena humana que agradezco, dijo que estaba todo bien menos la taquicardia, que tenía el corazón fatal. Yo no me había dado ni cuenta… Yo me asusté cuando me levanté el domingo por la mañana y empecé a ver puntos".

"Siempre que me lo preguntan yo decía que mi mayor miedo era el sueño, por eso llevaba los tapones para los ruidos, pero no son mágicos, claro. Yo sí que sabía que el sueño me iba a dar guerra pero jamás pensé que iba a ser una muralla para mí. Me sentía muy mal y me daban dos cosas mucho miedo. Una que volviera a llegar la noche y que yo me viera igual, que estaba ya como desquiciada. También me daba miedo que me tuvieran que sacar medio desmayada y que mi familia me viera en un estado muy mal…", ha sentenciado la exconcursante de 'Supervivientes 2025'.

La actriz carga contra Pelayo Díaz: "Es un estratega cuando está la cámara"

Por otro lado, Beatriz Rico también ha destapado la mala convivencia con Pelayo Díaz, al que ha tachado de "estratega". En su opinión, el estilista es una persona que no va de frente: "Pelayo es muy persuasivo y muy inteligente a la hora de captar la atención de las cámaras, es un gran estratega. Yo reconozco que no sé cuándo está diciendo las cosas de verdad y cuando no. No sé si las palabras que me dijo las dijo de corazón o porque estaban las cámaras cerca. Se mueve muy bien en el mundo de los realities y sabe lo que tiene que decir y en qué momento".

Por el contrario, la actriz ha tenido unas bonitas palabras hacia Terelu Campos, su gran apoyo en 'Supervivientes'. "Terelu sí que es muy buena compañera y yo la admiré muchísimo en el concurso porque ella llegó en muy mal estado al reality. Ella vio que yo no estaba bien y me ayudó, ella sí me hizo sentirme querida y arropada", concluye.