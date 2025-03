Telecinco levanta el gran veto a Rocío Carrasco con lo que Amador Mohedano llegó a hacer en 'De Viernes'

Este viernes, 14 de marzo, '¡De viernes!' ha contado como plato fuerte con la presencia de Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado ha regresado así a Telecinco tras estar bastante tiempo vetado de la cadena y lo ha hecho semanas después de que su exmujer, Rosa Benito, concediera una entrevista en el mismo programa.

Aunque en un principio iba a hablar de su situación actual y de su relación con Rosa Benito, su sorpresa ha sido mayúscula cuando ha salido a relucir el nombre de su sobrina, Rocío Carrasco, que también estaba vetada en la cadena hasta este viernes. No se podía hablar de ella ni mencionarla.

Por lo que Amador Mohedano ha manifestado su extrañeza: "A mí me lo habéis prohibido. Yo no he venido antes porque decía que quería defender a mi familia. Lo que ha hecho ella con todos nosotros es una barbaridad muy grande y yo no lo puedo permitir. Me decíais que estaba prohibido hablar de Rocío Carrasco. Era lo que había". Así, confirmó ese gran veto en la nueva Mediaset a hablar de su sobrina.

𝗦𝘂 𝗿𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻 𝗥𝗼𝘀𝗮 𝗕𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼:



Amador asegura que le resulta imposible comunicarse con ella, incluso en fechas señaladas.



🪩 #DeViernes

Amador Mohedano sobre Rocío Carrasco: "No quiero ni verla"

En ese momento, tras el micro abierto de un colaborador, se escuchaba decir: "era, era". Finalmente, el programa le explicó que se había levantado la prohibición y, por lo tanto, podía explayarse hablando de su sobrina. Y vaya si lo hizo.

El exconcursante de 'Supervivientes' volvió a cargar duramente contra Rocío Carrasco, de la que dijo: "Yo no quiero ni verla. A mí me ha tratado como un guiñapo. No se entiende nada y la de secretos que ha sacado de su madre. Ya no tengo conversación pendiente". En paralelo, volvió a darle donde más duele al cuestionarla como madre.

Además, Amador Mohedano acusaba a su sobrina de haberle apartado del museo de Rocío Jurado: "Dos años trabajando en el museo con toda la creatividad mía y cuatro meses antes me tuve que ir…". Eso sí, dejaba claro que con el resto de su familia se lleva estupendamente: "Estamos totalmente mentalizados, hablamos entre nosotros muchas veces. ¿De qué vale que todos nosotros nos llevemos bien si una no quiere compartir su vida con el resto?", sentenció.