Amador Mohedano da el campanazo y destapa lo que se va a producir en 'De Viernes' antes de emitirse

Este viernes, Rosa Benito será la invitada estrella de 'De Viernes'. El programa de Telecinco ceba que la colaboradora romperá su silencio tras tres años callada sobre su vida y su familia. Una entrevista en la que sin duda estará muy presente Amador Mohedano.

Según ha avanzado 'De Viernes', Rosa Benito se enfrenta esta semana a una de sus entrevistas más difíciles en la que además de abordar su situación actual echará la vista atrás para recordar algunos de los duros episodios que han marcado su vida, en la que llegó a tocar fondo tras su separación de Amador Mohedano.

"En los momentos más oscuros de mi vida, cuando tocas fondo, fondo, porque tocas fondo, fondo, te miras en el espejo y dices '¿perdona? tú que has ido una mujer valiente, fuerte, luchadora... ¿contigo van a poder?' No van a poder contigo", asegura Rosa Benito en la promo que ha lanzado 'De Viernes'.

Pero si hay una frase que ha llamado la atención es lo que dice sobre la prostitución. "Estar en la prostitución no es vender tu cuerpo, es hacer cosas que no quieres por dinero y yo lo he hecho. No quiero prostituirme más", sentencia dejando entrever que ha hecho muchas cosas por dinero y que vendió toda su separación de Amador Mohedano por la complicada situación en la que estaba.

Amador Mohedano anuncia en 'Ni que fuéramos' su visita a 'De Viernes'

Antes de escuchar la entrevista de Rosa Benito, 'Ni que fuéramos' ha querido saber qué piensa Amador Mohedano de esta entrevista. Y el hermano de Rocío Jurado ha sorprendido al revelar que la semana que viene es él quién se sentará en el plató de 'De Viernes' siguiendo los pasos de su ex mujer.

"No creo que vaya a hablar nada oscuro de mí, que hable de los 36 años que hemos estado casados de felicidad. Yo no me voy a comer el coco porque no me espero que hable mal", confiesa el que fuera marido de Rosa Benito. "¿En caso de que no hablara tan bien tu llamarías al programa?", le preguntan. "No, porque yo no valgo para hablar por teléfono y podría decir alguna barbaridad", respondía él.

"Bueno o quizás te vemos la semana que viene a ti en 'De Viernes' respondiendo ¿no?", le repreguntaba la redactora de 'Ni que fuéramos'. Y era entonces cuando Amador Mohedano anunciaba que sí, que él estará la semana que viene en el programa de Telecinco. "No, si voy, el día 14 voy. Llevan llamándome cinco meses y desde que empezó el programa y al final he decidido que voy a ir", confesaba.