Terelu Campos pone una línea roja a 'De Viernes' y le envía este controvertido mensaje a Joaquín Prat por lo que dijo de su hija

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vuelven a estar en el centro de la polémica. Y, de refilón, la madre de la joven, Terelu Campos, también se ha visto salpicada. El motivo de la polémica fue unos vídeos en los que aparece la pareja frente a una prisión en Turín felicitando a los hermanos de él, quienes se encuentran encarcelados acusados de intento de asesinato.

Las imágenes han sido muy comentadas en los programas de Telecinco. La inmensa mayoría de los colaboradores, han criticado la actitud de Alejandra y Carlo. Aunque, sin lugar a dudas, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', donde trabaja precisamente la hija de Terelu Campos.

Prat lanzó un reproche a la joven, no tanto por el contenido del vídeo, sino por su actitud al ser preguntada por la polémica. Y es que, Alejandra Rubio aseguró que "lo ha colgado Carlo, ha sido su decisión. Es su forma de revindicar que no le parece bien todo lo que está pasando". Y añadió, visiblemente molesta: "Me importa un pimiento lo que me digáis".

Terelu Campos se pronuncia sobre la polémica que envuelve a su hija

Estas palabras no gustaron en absoluto al presentador quien, desde el magacín matinal de Telecinco le soltó: "Te tienes que ubicar ya". Este 27 de junio, en '¡De viernes!', Terelu Campos se ha pronunciado sobre el tema. Y, aunque como es lógico, rompió una lanza a favor de su hija, también dejó claro que tiene nada en contra de Joaquín Prat: "Le mando un beso, le tengo especial aprecio".

La colaboradora prefirió mantenerse alejada de la polémica en la que se ha visto envuelta su hija y su yerno: "A mí no me pertenece. No tengo nada qué decir". Eso sí, al ser preguntada por sus compañeros por si le parecía un error haber colgado ese vídeo en redes sociales, Terelu Campos dejó caer que sí, aunque no lo dijo a las claras. "Quién me conoce sabe lo que me parece", se limitó a decir.

Si bien justificó su prudencia a la hora de abordar este delicado tema alegando que no quiere contribuir a seguir haciendo daño públicamente a Alejandra. Por lo tanto, prefiere no entrar en detalles y mantenerse al margen. "Sois padres. Los que somos padres sabemos lo felices que somos cuando los hijos aciertan y lo infelices que somos cuando no aciertan. No quiero colaborar para que alguien le haga más daño públicamente. Es mi deber, me lo exijo yo", sentenció.