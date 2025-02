Jesús Manuel Ruiz va demasiado lejos con lo que señala ahora sobre Rocío Carrasco y Mediaset

Rocío Carrasco ha perdido en los tribunales ante la querella que le interpuso a Antonio David Flores en el año 2015 por un presunto delito de alzamiento de bienes y estafa procesal. Y Jesús Manuel Ruiz, azote de la hija de la más grande, se ha pronunciado al respecto con un artículo demoledor en el que ha aprovechado para cargar contra ella y revictimizarla.

"Rocío Carrasco de nuevo vilipendiada en los tribunales a favor de Antonio David Flores", titula el artículo el presunto periodista. Dice en el texto que "todo lo contado en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' (el documental que hizo con Telecinco y La Fábrica de la Tele) tuvo un claro interés". Se entiende que económico.

Al hilo, Jesús Manuel Ruiz se jacta de este nuevo varapalo judicial y señala que "los hechos narrados en aquella serie han sido desmontados por la Justicia". No es la primera vez que el susodicho cuestiona el testimonio que ofreció Rocío Carrasco en esa docuserie que paralizó a medio país.

Esta sentencia en primera instancia, con posibilidad de ser recurrida, para Jesús Manuel demostraría que "todo lo contado en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva tuvo un claro interés crematístico y personal", reitera, apuntando que Rocío Carrasco buscó hacer negocio con Mediaset y los creadores de 'Sálvame'.

Y sin pudor, como acostumbra, Jesús Manuel Ruiz va un paso más allá cuando afirma que Rocío "contó con todo el apoyo y maquinaría de la Izquierda y la Extrema Izquierda cuando se estrenó el espectáculo televisivo en Mediaset". Tacha de "espectáculo" un testimonio de presunta violencia de género y vicaria. Palabras mayores y reprobables.

Para seguir regodeándose de todas las derrotas de Rocío Carrasco ante los tribunales, hace un repaso de la demandas perdidas con Antonio David, Olga Moreno y Kiko Matamoros. A colación, Ruiz se pregunta si Rocío Carrasco hablará el próximo lunes cuando visite el programa 'Mañaneros' de TVE, donde se comprometió a acudir como colaboradora invitada.

"Es actualidad y así debería ser el servicio público. La televisión que pagamos todos y para todos. No para unos pocos y más de lo mismo. Encubrimiento de no contar la verdad. Carrasco aún no ha confirmado su asistencia este próximo lunes porque no se querrá enfrentar a este nuevo varapalo judicial. Entre amigos deambula el nuevo juego mediático", escribe en ese sentido Jesús Manuel Ruiz.