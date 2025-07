Varapalo para Marta Peñate ante todos los percances que sufre en plenas vacaciones: "Es heavy, soy gafe"

El verano ha comenzado algo torcido para Marta Peñate este año, que aún no ha podido disfrutar de ninguna escapada vacacional a la playa debido a los riesgos que corre tras su último aborto. A su vez, la ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha comunicado a sus seguidores en Instagram el último revés que ha tenido que enfrentar y que le mantendrá alejada de las redes durante un tiempo.

Después de que Tony Spina y la colaboradora de Mediaset anunciasen a principios de junio que habían perdido el hijo que esperaban, Peñate ha tenido que acatar una serie de recomendaciones de salud que han retrasado el inicio de sus vacaciones de verano. Tras su último aborto, la influencer ha tenido que permanecer un tiempo sin acudir a la playa o a la piscina para evitar posibles infecciones.

Marta Peñate comparte el último revés que afecta de lleno a su trabajo: "Definitivamente soy gafe"

Y justo ahora, cuando la exconcursante de 'Gran Hermano' parecía que podía retomar su vida con normalidad, un nuevo obstáculo se ha puesto en su camino. "¿Recordáis que os dije que era gafe, pues definitivamente soy gafe?", ha comenzado advirtiendo Marta Peñate a sus seguidores en sus historias de Instagram, explicando el motivo por el que tendrá que permanecer desconectada de las redes un tiempo.

"Ayer, de repente por la mañana, el móvil no se había cargado. Yo flipando. Y resulta que se me ha roto el puerto de carga del móvil. Lo voy a tener que llevar al técnico. Llevo 24 horas sin móvil. Estoy enferma. Todo me pasa, chicos. Es heavy", asegura la periodista en una de sus últimas historias antes de que su móvil se apagase por completo.

Todo un imprevisto para su agenda de creadora de contenido, dejando colaboraciones y publicidades pactadas en el aire ante la imposibilidad de cargar su herramienta de trabajo. A su vez, Marta Peñate ha explicado que gracias a una carga de emergencia que le realizaron en la tienda ha podido compartir esas historias con sus seguidores.