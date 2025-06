Sofía Suescun impugna desde 'Socialité' lo presenciado con Marta Peñate en 'De Viernes': "Cometió el error"

Hace unos días conocíamos la triste notica de que Marta Peñate y Tony Spina habían perdido el bebé que estaban esperando. Un duro golpe para la pareja que, apenas unas horas después de hacer pública la noticia, se sentaban en el plató de '¡De viernes!'. Una entrevista que fue muy criticada en redes sociales y sobre la que se ha pronunciado Sofía Suescun este sábado en 'Socialité'.

Y es que, muchos no entienden cómo, tras atravesar por un momento tan delicado, Marta y Tony tienen cuerpo para sentarse en un plató de televisión a contar su experiencia. Sin embargo, la colaboradora dejó claro que lo hacía exclusivamente por ella, para así poder pasar página: "Al haberlo hecho público me veo en la obligación de contarlo públicamente, de decirlo, la presión que yo tengo, ha sido mi culpa. Me cuesta decir que he vuelto a fracasar", dijo envuelta en un mar de lágrimas.

Por su parte, el italiano explicó que "el público merece saber lo que ha pasado. Lo único que nos apetece a nosotros es evadirnos un poco, irnos de viaje y apagar los móviles. Queremos contarlo, y si lo hablamos del todo, pues ya está todo zanjado". "Tengo la necesidad de afrontarlo y seguir. Estoy mal, pero yo soy una guerrera. Esto no me va a matar, quiero tener un hijo, pero si no lo tengo no va a destruir mi relación. Lo paso mal porque estoy con este puto tratamiento, cuando lo empiezo me viene malestar, nervios… ¿Me compensa pasar por todo esto?", se preguntaba Marta Peñate.

Las bonitas palabras de Sofía Suescun hacia Marta y Tony: "No tiréis la toalla"

Este sábado 7 de junio, un día después de la entrevista en '¡De viernes!', Sofía Suescun usaba su altavoz de 'Socialité' para dar su opinión al respecto. Cabe recordar que Marta y Sofía fueron enemigas durante el paso de ambas por 'Supervivientes All Stars', que la primera acabó ganando. Sin embargo, tras el anuncio de su embarazo, Suescun se alegró infinitamente por ella. Por eso, su reacción al aborto de la canaria era muy esperada.

"La verdad es que me dio muchísima pena. No me quiero imaginar lo que supone para ella esa sensación de frustración", empezó diciendo la hija de Maite Galdeano, antes de lanzar un pequeño dardo a la exconcursante de 'Gran Hermano': "Creo que cometió el error de haberlo contado súper pronto". Y es que, en su opinión, la pareja debía haber esperado un poco más antes de anunciar el embarazo, debido a sus experiencias anteriores.

"Yo entendí esas ganas de contarlo al mundo entero, porque al final es tu ilusión, pero ayer lo único bueno que puede sacar de todo esto malo es esa reflexión de no volverlo a contar, más que nada por lo que supone. Al final te ves como obligado de ir contando todo, entendí perfectamente esa presión", añadió Sofía Suescun. Antes de finalizar, quiso mandar directamente un mensaje a la pareja: "Ya está Marta, quiero creer que esto os va a unir más, no tiréis la toalla. Y los sueños, al final se cumplen. Todo mi cariño para ti y para Tony".