'De Viernes' pone en entredicho la acusación de una reportera de 'Tardear' sobre Carlo Costanzia

El pasado martes 3 de junio la reportera de 'TardeAR' Andrea Herrero acusó a Carlo Costanzia de haber sido violento y agresivo con ella cuando este salía del tribunal en el que dos de sus hijos habían sido condenados por un intento de homicidio. En ese momento, la periodista se acercó a preguntarle y, según cuenta, el italiano se mostró "muy violento" y "agresivo".

El exmarido de Mar Flores no tardó en desmontar esta acusación. Lo hizo anoche en '¡De viernes!', donde mostró un vídeo para desmentir a la reportera del magacín vespertino de Telecinco. En las imágenes se puede ver cómo Carlo Costanzia se detiene ante la reportera cuando esta se le acerca micrófono en mano. Él le pregunta su nombre y se niega a responder.

Además, el consuegro de Terelu Campos le recuerda que puede grabar en los pasillos del juzgado pese a que Herrero le informa de que han sido autorizados. "Sigue grabando porque, cuando más grabes, más vais a ser denunciados", les advierte, mientras se marcha del lugar. Se desconoce si esta grabación aportada por el italiano contiene la secuencia completa del incidente.

'¡De viernes!' dan la razón a Carlo Costanzia tras la acusación de 'TardeAR'

No obstante, él niega categóricamente que fuera "violento" o "agresivo" con la periodista. Es más, la culpa a ella de haberse comportado incorrectamente ya que, según la ley, !las salas de vista no se consideran fuentes de información". Y, por tal motivo, "no se permite la grabación ni la toma de fotografías en estas áreas". "He hablado con los abogados y esta persona puede enfrentarse a penas de 1 a 3 años en prisión", añadió Carlo Costanzia en el programa nocturno de Telecinco.

Pero, lejos de quedarse ahí, el suegro de Alejandra Rubio fue el que acusó a la reportera de 'TardeAR' de haber sido "agresiva" con él. Algo con lo que no estaba muy de acuerdo Ángela Portero: "Ella tampoco fue agresiva. Las imágenes demuestran que tú no fuiste agresivo, pero ella tampoco lo ha sido contigo. Otra cosa es que haya dicho algo inexacto y que no se ajusta a la verdad". "Esa es tu opinión y no la comparto en absoluto", le espetó el invitado.

En el mismo sentido que su compañera, Bea Archidona reconoció que "todo el mundo puede entender que la situación era complicada para ti. En las imágenes se ve que no fuiste ni agresivo ni violento. La compañera, que me consta que es una buena profesional, se equivocó en ese punto, pero tampoco creo que ella fuera violenta". Entre los colaboradores de '¡De viernes!' había unanimidad: todos daban la razón a Carlo Costanzia, y lo que había denunciado Andrea Herrero, "no se ajusta a la realidad".