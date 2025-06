Carlo Costanzia no se muerde la lengua y dispara sin paliativos contra Susanna Griso desde 'De Viernes'

Este 6 de junio, '¡De viernes!' ha recibido la visita de Carlo Costanzia. Lo ha hecho pocos días después de hacerse pública la sentencia que condena a sus hijos, Pietro y Rocco, a 12 y 8 meses de prisión, respectivamente, por intento de homicidio. El italiano se ha sentado en el plató de Telecinco para valorar la decisión de la jueza, una decisión que considera injusta.

Además, tuvo que hacer frente a su polémica con una reportera de 'TardeAR', quien le acusó de tener una actitud violenta y agresiva, asegurando que no descarta tomar medidas legales contra ella. Fue el pasado martes 3 de junio, cuando se conoció la sentencia, cuando Carlo Costanzia mostró, al parecer, una "actitud violenta" con la periodista. La respuesta en aquel momento del aludido fue la advertencia de que tomaría acciones legales contra ella.

El encontronazo de Carlo Costanzia con una reportera de 'Tardear'

Ahora, en '¡De viernes!', el suegro de Alejandra Rubio ha negado categóricamente que en ningún momento fuera violento: "Me he pasado una noche buscando lo que había salido. Pero cuando me he visto que ella dice que he hecho violencia sobre su persona… gracias a Dios que grabé porque sabía que podía pasar". "Las salas de vista no se consideran fuentes de información, por lo tanto no se permite la grabación", leyó en un escrito sobre la legalidad de la difusión de imágenes en los Tribunales de Turín.

"Esta persona (la reportera) puede enfrentarse a penas de 1 a 3 años en prisión", informó el invitado. "¿Vas a denunciar?", quiso saber Ángela Portero, colaboradora del programa. Él reconoció que "no lo hago ahora porque tengo otras cosas en la cabeza". Pero "esta señora estaba con la cámara detrás de la puerta, donde había una audiencia privada. Se le avisó 2 veces y le daba igual y se quedó ahí". Por lo que no cree que la actitud de la reportera fuera "profesional".

El italiano pone en entredicho la profesionalidad de Susanna Griso

Pero Carlo Costanzia fue todavía más allá y también cuestionó la profesionalidad de los periodistas de 'Espejo Público'. En primer lugar, el consuegro de Terelu Campos criticó la forma de tratar su absolución de Gema López: "Como diciendo que a ver si me van a acusar otra vez porque no le ha gustado el hecho de que yo haya quedado absuelto". Aunque más duro si cabe fue con Susanna Griso, la presentadora del magacín matinal de Antena 3, llegando incluso a poner en entredicho su trabajo.

"Hizo una entrevista hace un año y medio a mi hijo que, a mi parecer, fue muy correcta, muy bonita y muy empática. Siempre ha hecho periodismo serio, de alto nivel, pero cuando dice que 'el padre se lo haga mirar'…", empieza diciendo Carlo Costanzia. "Lo que a mí me ha dejado perplejo ha sido 'qué mal ha hecho lo de ser padre'. Que una profesional se permita decir en televisión que yo he hecho mal en ser padre, como diciendo que siendo estéril habría hecho un favor a la sociedad, me parece un comentario que no lo entiendo para una profesional de esta nivel", sentenció.