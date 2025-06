Sofía Suescun apunta en exclusiva el nombre del ganador de 'Supervivientes 2025' y señala su giro de opinión

Sofía Suescun se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del panorama televisivo español. Ganadora de 'Gran Hermano 16' y 'Supervivientes 2018', la navarra es la única que ha conseguido este hito y ha sabido construir una carrera televisiva y en las redes sociales gracias a su capacidad para generar interés allá donde va. Con una legión de seguidores fieles y un perfil que mezcla sinceridad y carisma, Sofía es ya un nombre habitual en los realities y programas del universo Mediaset.

Precisamente uno de esos formatos que catapultaron su fama, 'Supervivientes', encara ahora su recta final en Telecinco. El reality de supervivencia por excelencia, grabado en los Cayos Cochinos de Honduras, vive sus últimas semanas con gran expectación por parte de la audiencia, que sigue con atención cada giro del concurso. En esta edición, marcada por las tensiones, las alianzas inesperadas y la dureza de la convivencia, seis concursantes se perfilan como los grandes protagonistas de la fase final tras la inesperada expulsión de Pelayo Díaz: Montoya, Anita, Borja González, Damián Quintero, Álvaro Muñoz Escassi y Makoke.

Cada uno, con su propio estilo y estrategia, ha logrado mantenerse a flote, literal y figuradamente, en una de las ediciones más seguidas de los últimos años. Con la final cada vez más cerca, la emoción se dispara y las especulaciones sobre el posible ganador se multiplican. Mientras el público debate entre afinidades y rechazos, el programa se consolida como uno de los grandes reclamos de la temporada, cerrando una edición histórica, líder de audiencia, que ha sabido mantener el interés y renovar la fórmula sin perder su esencia.

De ello, hemos hablado en exclusiva con Sofía Suescun, durante el festival Desalia que organiza Ron Barceló y al que también ha asistido El Televisero. ¿A quién ve Sofía como grandes finalistas? ¿Qué concursante es para ella el digno merecedor del cheque de 200.000 euros? ¿Qué opinión tiene de Montoya, Anita o Makoke? Sofía, más sincera que nunca, nos da sus respuestas a todo ello.

Sofía Suescun, ¿cómo estás? Hace menos de un año que estuviste en el 'All Stars'. ¿Cómo estás viendo esta edición? ¿Qué análisis haces? ¿Quién crees que van a ser los finalistas?

SOFÍA - A ver, esta edición... Bueno, como en todas, me ha cambiado la percepción del concurso. Al principio tenía claros favoritos y ahora nunca diría que los favoritos que tengo ahora los tuviera al principio. Sí, es verdad que cuando comienza un concurso, en cuanto alguien destaca, yo soy de las que apuesto por esta gente, que da un paso al frente y seguramente corre el riesgo de irse, pero ahí está él destacando, o ella.

¿Quiénes eran? ¿Qué nombres son?

SOFÍA - Samya, creo que apuntaba bastante. Apuntaba maneras, estaba ahí luchando, pero es que quemó el cartucho muy rápido. Tenía que haber mantenido un poco y meter la mecha en el final. Creo que estos concursantes como Pelayo, que han estado desde el principio más modositos y ahora están metiendo la mecha... Cuidado, porque pueden ser ganadores.

¿Quiénes serían tus tres finalistas?

SOFÍA - Pues mira, Makoke, Pelayo y Anita.

¿Y qué ganador?

SOFÍA - Pelayo. Creo que a nivel concursante es el que más características de ganador cumple o el superviviente que nunca ha tirado la toalla, nunca se ha quejado. Ha estado a favor del espectador, de mostrar, de hablar, de explicar, porque hay otros que han estado viviendo un reality paralelo, que me parece una estafa, como Escassi y compañía, no han querido… Hubo un vídeo, por favor, que iba a la cámara y se ponían a hablar de fútbol. Para mí tenía que haber sido una nominación directa. ¿Dónde crees que está?

No me has metido en esta quiniela a Montoya. Y mira que está dando titulares, ¿qué opinas de Montoya?

SOFÍA - Montoya... Mira, te digo. Valoro de él que tiene el compromiso con el público y ese compromiso yo lo valoro, pero ha pasado a una línea, en la que el personaje, por así decirlo, se lo ha comido. Se lo ha comido con patatas. Entonces cansa. Ya te digo, le puede ese compromiso con el público, pero ha dejado de centrarse en él y en su persona, así que dejó de olvidarse un poco del que dirán por estar con Anita, esa parte guay, porque está con ella, le da igual. Pero tiene ahí un estar arriba… No hace falta estar siempre arriba, tío. Eres un superviviente que está ahí y no estás siempre arriba. Entonces, es forzar siempre. Ya te digo, lo entiendo porque al final ha estado en un punto donde ha sido el más famoso de 'La isla de las tentaciones', se ha esperado mucho de él continuamente y él cree que si baja el listón está siendo un mal concursante. Pero bueno, ya está, es que esto suele pasar, no deja de ser un reality que viene de otro.