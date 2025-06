Pelayo Díaz, expulsado por sorpresa de 'Supervivientes 2025' y fuera de la recta final del concurso

Noche de infarto la que ha vivido 'Supervivientes 2025' con motivo de la emisión de su decimocuarta gala en Telecinco. El reality se encuentra inmerso en su recta final y, como principal plato fuerte, ha comunicado la expulsión de Pelayo Díaz. Una marcha definitiva que llega después de una semana marcada por la polémica y la cercanía de la final y que ha ocasionado sorpresa en la propia Laura Madrueño, quien le ha dedicado unas sentidas palabras.

Nada más comenzar la entrega semanal, Jorge Javier ha compartido el estado del televoto que mostraba el siguiente aspecto: 34%, 26%, 18%, 13% y 9%. "Preparad hoy el teléfono porque vais a estar totalmente enganchados votando", ha añadido el presentador antes de dar paso a Laura Madrueño, quien se encontraba en el 'Ágora de Poseidón'. Allí los nominados han sido testigos del cierre del televoto. Además, éstos han podido hacer sus respectivos alegatos.

Pocos minutos después Jorge Javier tomaba la palabra para comunicar la primera salvación, que ha recaído en Montoya. Visiblemente emocionado, el hasta ahora nominado ha agradecido el apoyo de la audiencia en su semana más dura. Tras ese momento, Jorge Javier ha reabierto el televoto antes de comunicarle el indulto de la audiencia a Anita Williams, segunda salvada de la noche.

Posteriormente, el presentador ha dado a conocer el estado de los porcentajes: 43%, 27% y 30%. "Ahora el expulsado es el del medio, pero hay poca diferencia con el siguiente. Cada voto, que sé que estáis votando de manera mansalvática, está contando", ha compartido el conductor de la gala. Pasada la medianoche ha vuelto a conectar con La Palapa para comunicar la penúltima salvación de la noche.

Pelayo Díaz, último expulsado definitivo de 'Supervivientes 2025'

En esta ocasión Damián Quintero ha sido el concursante agraciado por lo que la expulsión se ha deliberado en un intenso duelo entre Pelayo Díaz y Álvaro Muñoz Escassi. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado es... Álvaro".

Con todo ello, Álvaro Escassi permanece en el reality a pesar de haber vivido una de sus semanas más críticas después de señalar a Montoya por un supuesto violento comportamiento hacia Anita. Una acusación que desató la polémica en La Palapa y por la que la organización tuvo que tomar medidas inéditas como permitir a los concursantes ver las citadas imágenes y negar así lo expuesto por el concursante.

Laura Madrueño no puede ocultar su sorpresa ante la expulsión de Pelayo Díaz

De vuelta a la expulsión, Pelayo Díaz no ha dudado en despedirse de sus compañeros quienes no podían esconder su sorpresa. "Nunca hay que dar nada por hecho", ha puntualizado el hasta ahora concursante. Tampoco Laura Madrueño ha podido ocultar sus sorpresa: "Me he quedado en shock. Estamos todos en silencio ahora mismo. No me esperaba que te fueras tú. No l o sé hasta el ultimo momento y con todo el discurso de Álvaro, él pensaba que se iba y quizá teníamos ese ambiente aquí. La decisión es la decisión y es la de la audiencia. Me reitero en lo que os he dicho".

Así pues, el asturiano ha pronunciado sus últimas palabras en La Palapa. Un mensaje dirigido a sus compañeros. "Es super inspirador veros a todos cómo nos tratas, cómo os dejáis la piel. Hoy me despedía antes de venir y me senté y me dije "si te vas, ¿qué has aprendido?" He aprendido tantas cosas, de los demás, de las prioridades en la vida, de mí mismo. Ha sido un regalo, un privilegio y así me voy con la cabeza bien alta. El programa, queda lo mejor, así que aprovechadlo. Nos vemos enseguida así que mucha fuerza", ha compartido visiblemente emocionado.