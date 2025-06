'Supervivientes 2025' muestra lo que hizo Borja González con Montoya tras la gala más tensa y traerá cola

En la última gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', conducida por Carlos Sobera el pasado martes, la palapa se abrió de manera excepcional para mostrar a la audiencia y a los concursantes las imágenes inéditas del conflicto entre Montoya, Anita, Álvaro Muñoz Escassi y Borja González.

El presentador explicaba que lo hacían para aclarar las graves acusaciones hacia el programa de ocultar la actitud violenta que, según algunos concursantes, había tenido Montoya con Anita. Carlos Sobera dejó claro que en ningún momento había habido violencia verbal ni física del sevillano hacia su expareja, y que si las imágenes no se emitieron antes fue por respeto a los participantes.

El conflicto comenzó con una discusión sobre el reparto de tareas. Montoya, indignado al sentirse poco valorado por sus compañeros, se alejó del resto del grupo. Pese a que Escassi y Borja habían insinuado haber sido testigos de una escena violenta entre los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones', las imágenes mostradas por el programa desmintieron esta versión.

Borja González y Escassi vuelven a cargar contra Montoya

Al finalizar la gala de 'Tierra de Nadie', Borja quiso comentar con el grupo lo ocurrido. "He hablado con ellos al principio. Me ha pedido perdón. Dice que pidió perdón a todos, dice que pidió perdón al grupo al día siguiente", comentaba el concursante. Unas palabras a las que Escassi reaccionaba arremetiendo contra Montoya: "A mí no me ha pedido perdón nunca. En tres meses no me ha pedido perdón por nada".

"Sobre todo a Ana le he dicho que es muy incómoda esta situación. Es muy incómodo porque yo tenía muy buena relación con ella, que hay dos climas en medio, pero… Todo lo que he dicho en Palapa, yo lo sigo pensando", añadía Borja González volviendo a incidir en sus acusaciones y no mostrando ápice de arrepentimiento. Además, poco después, sentado en la playa junto a Pelayo, insistía en sus palabras: "Sigo pensando que no hacían lo mismo que el resto. Y él (Montoya) fue el que me dijo: 'Estás diciendo que no hacemos nada, ¿no?'". Estas nuevas críticas de Borja hacia Montoya traerán cola cuando se muestren en Palapa durante la gala de este jueves