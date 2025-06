Medida excepcional en 'Supervivientes' con la prueba que desmonta a Borja y Escassi y su acusación a Montoya

'Supervivientes' vivió el pasado domingo una de las noches más tensas que se recuerdan de la edición con motivo de la acusación que Escassi vertió sobre Montoya, al que señala de haber protagonizado un violento episodio contra Anita Williams. Un cruce de acusaciones que traspasó comprometedoras líneas rojas y que colocó contra las cuerdas a la organización del reality.

Nada más comenzar la versión 'Tierra de Nadie' del reality, Carlos Sobera ha comunicado que el espacio, en un ejercicio de transparencia, mostraría las imágenes sobre el sonado encontronazo. "Para que no quede ni una sola duda, esta noche vamos a seguir respondiendo de la mejor manera posible, ¿cómo? Viendo las imágenes al completo de todo lo que sucedió en la playa. Imágenes que vamos a ver de forma cronológica y junto a ellos para que no queda la menos duda de que en 'Supervivientes' nunca permitiríamos un hecho como el que relató Escassi", ha querido remarcar el conductor de la gala .

Poco después, Sobera se ha dirigido a los concursantes advirtiéndoles: "Decíais que no estábamos enseñando todas las imágenes de lo ocurrido, lo dijisteis, y que estábamos tratando de ocultar información y eso lo digo alto y claro es totalmente falso, radicalmente falso". Acto seguido, el reality ha mostrado las imágenes del origen del encontronazo.

Sin embargo, al volver a conectar con La Palapa, Carlos Sobera les ha advertido a los concursantes: "No queremos entrar de nuevo al debate, esto puede hacer que perdamos el foco y no queremos. Además, son cuestiones que ya se hablaron el domingo. Queremos repasar el relato de los hechos seguido, sin interrupciones hasta llegar a lo importante".

Así pues, el presentador ha relatado con pelos y señales cómo se vivió el episodio más comentado de los últimos días: "En la playa había dos equipos de grabación. El primero de ellos había terminado de grabara a Montoya sin consuelo en las rocas hacia menos de tres minutos y el otro equipo se encontraba grabando muy cerca de Montoya al resto de sus compañeros que estaban preparando el pescado".

En la misma línea, Sobera ha proseguido diciendo: "Al escuchar que Anita iba a escuchar a Montoya que en ese momento continuaba muy nervioso, el cámara se apresuraba a grabar y esto fue lo que sucedió. Montoya golpea una piedra mientras estallaba contra sus compañeros y Anita pedía al equipo que avisara al medico a la vez que intentaba consolar a Montoya".

Las imágenes de Montoya fuera de sí en 'Supervivientes', pero nunca con violencia hacía Anita

Tal y como han podido ver los espectadores, en el vídeo se puede ver a Anita y a Montoya detrás de una roca. Mientras que éste se levantaba fuera de sí y lanzaba una roca hacia el lado opuesto de la joven, Anita se levantaba y dirigiéndose al cámara le solicitaba ayudaba médica. "¿No podéis decirle al doctor algo? Porfa Chus (cámara), porfa, porfa", rogaba la superviviente. Así pues, se ha podido ver cómo Montoya se alejaba y gritaba fuera de sí "hijos de puta" en ves de "puta" como habían indicado sus compañeros.

.@carlos_sobera: "El motivo de que no se emitieran estas imágenes el domingo era porque no cambiaban los hechos"



🏝️ #TierraDeNadie13

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Cs91K8Job7 — Supervivientes (@Supervivientes) June 3, 2025

'Supervivientes' adopta medidas drásticas con los concursantes

Tras dar a conocer el contenido de las imágenes, Carlos Sobera ha tomado la palabra para dar a conocer el motivo por el que el reality no emitió dichas imágenes. "El motivo de no mostrar una pequeña parte de estas imágenes era porque no cambiaba la situación. Ya se había visto a Montoya estallando contra vosotros y queríamos evitar mostrar un momento crítico de un compañero por protegeros también a vosotros y a vuestras familias igual que hemos hecho en otras ocasiones con otros de vosotros... En ningún caso cambiaba la narración de los hechos. El programa siempre vela por vuestra integridad", ha declarado el presentador.

Por si fuese poco, el reality ha adoptado medidas nunca vistas hasta ahora y es que, tal y como ha señalado Sobera, los concursantes han podido ver las imágenes en Palapa tras instalarse un monitor: "Por primera vez en la historia de 'Supervivientes' vais a ver las imágenes en un vídeo".