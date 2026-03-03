De Rosalía a Montoya: Estos son todos los invitados de Ana Milán en su nuevo programa de entrevistas en Cuatro

Hace unos días, Cuatro lanzaba la primera promo de la llegada de Ana Milán a la cadena para presentar 'Ex. La vida después'. Y ahora, la cadena ha empezado a emitir un nuevo anuncio en el que se dejan ver algunos de los invitados que se sentarán con la actriz y presentadora a conversar en este spin-off de 'Viajando con Chester'.

En 'Ex. La vida después', Ana Milán recibirá a destacadas figuras que desarrollaron en el pasado una labor de gran relevancia en ámbitos como la política, la cultura, el espectáculo o el deporte para reflexionar y hacer balance de sus experiencias y compartir cómo afrontaron el momento en el que se apagaban los focos y dejaban de ser el centro de atención.

''Siempre me han gustado las buenas historias, pero ¿Qué sucede cuando acaban? Que comienza la vida después'', asegura Ana Milán en esta nueva promo del programa que supone su regreso a Mediaset 15 años después.

En la promo se puede ver como Ana Milán recibirá en 'Ex. La vida después' a rostros tan reconocidos como la cantante Rosalía, que volverá a un programa de televisión tras su paso por 'La Revuelta' el pasado otoño, el actor Juan José Ballesta o Tamara Falcó.

Pero también pasarán por este nuevo programa de Cuatro producido por Vodevil TV ('Todo es mentira') otros rostros como el cantante Andy Morales tras su ruptura con Andy y Lucas, los presentadores Juan y Medio y Toñi Moreno, el cantante de La Unión, Rafa Sánchez y José Carlos Montoya, que suma así un nuevo reto en Mediaset tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' y ser también uno de los próximos invitados de 'Universo Calleja'.

¿Qué sucede cuando acaban las buenas historias? 💔



🔴 Ana Milán nos lo cuenta muy pronto en ‘Ex, la vida después’, en #Cuatro https://t.co/HlUwE73yzV pic.twitter.com/ds3bTsQsWl — Cuatro (@cuatro) March 3, 2026

El prefijo 'ex' no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas, que tendrán un peso simbólico importante para cada uno de ellos.