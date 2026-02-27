Cuatro confirma el estreno de un nuevo programa con Ana Milán ante la llegada de Marc Giró a La Sexta

Ana Milán llega a Cuatro, así lo ha adelantado Mediaset en una nueva promo que lejos de poner fecha a su desembarco en la cadena deja claro el registro de este nuevo formato. La llegada de la actriz y presentadora coincide con el sonado fichaje de Marc Giró por La Sexta, principal competidora de la segunda cadena de Mediaset.

Cabe recordar que su fichaje en el grupo de Fuencarral salió a la luz a mediados de 2025, pero no ha sido hasta ahora cuando han dado luz verde para sacar del cajón el proyecto que supondrá su regreso al grupo tras más de una década.

Producido por Vodevil TV, la productora creada por Risto Mejide bajo la que acogió 'Todo es mentira' y 'Viajando con Chester' tras la disolución de La fábrica de la tele, la actriz encabezará lo que promete ser un spin-off del popular formato de entrevistas del publicista que llevará como nombre 'Ex. La vida después'.

Tal y como adelantó Cuatro, Ana Milán será la encargada de entrevistar a destacadas figuras que en el pasado tuvieron gran relevancia en distintos ámbitos, desde la política, la cultura, el deporte o el espectáculo. Y en la primera promo lanzada por Mediaset, queda más que claro que su marcada personalidad será el hilo conductor del formato de entrevistas.

"Auténtica, sofisticada, ingeniosa... ¡Lo tiene todo!", anuncian en la promo lanzada en Cuatro antes de pronunciar de forma incorrecta su apellido, llamándola Millán."Milán, Milán como la ciudad, como las gomas. No es tan difícil, empezamos bien...", espeta la actriz desde el patio de butacas vacío de lo que parece ser un teatro. Y aunque Mediaset anunció en junio que ya habían comenzado la producción del formato que continuará el universo de 'Viajando con Chester', pocos detalles más se conocen sobre este proyecto que verá la luz próximamente.

De acuerdo con lo que el grupo de Fuencarral adelantó, el nuevo espacio de entrevistas liderado por Ana Milán no solo profundizará en la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que pondrá especial atención a los espacios y localizaciones donde tengan lugar las entrevistas, siendo estos enclaves con un peso simbólico fundamental para sus protagonistas.

Se trata de un movimiento estratégico por parte de Mediaset en un momento en el que La Sexta, el principal competidor de Cuatro, no para de sumar nuevos fichajes a su programación. Atresmedia arrancó el año anunciando la llegada de Marc Giró a la cadena, que se estrenará próximamente en el prime time con 'Cara al show', y más recientemente han confirmado la incorporación de Aimar Bretos con otro proyecto en la misma franja centrado en la actualidad.