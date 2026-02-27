El contraataque de Atresmedia con la puesta de largo de Marc Giró para eclipsar el estreno de 'Supervivientes 2026'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 2 al jueves 5 de marzo a partir de las 21:50 horas. Y durante esta semana, además de su habitual competición contra David Broncano, el espacio de Antena 3 está dispuesto a hacer sombra al estreno de 'Supervivientes 2026' con un invitado estelar.

Después de una semana en la que el presentador recibió a Pedri y Ferran Torres, se reencontró con María Pombo y Pablo Castellano, celebró el liderazgo de 'Antena 3 Noticias' con Sandra Golpe y despidió la semana con Dani Martínez, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas de 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Josema Yuste, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar 'Que Dios nos pille confesados', su nueva obra de teatro. El martes queda reservado para el actor Álex González, que visitará una vez más a Pablo Motos para desvelar todos los detalles de su nueva serie 'Day one', que llegará próximamente a Prime Video.

El miércoles llega el turno de Los Morancos, que volverán al programa de las hormigas para presentar su nuevo espectáculo 'Bota Antonia', que arrancará en Madrid el próximo 20 de marzo. El jueves, Pablo Motos y su equipo tratarán de eclipsar el estreno de 'Supervivientes 2026' recibiendo a Marc Giró por primera vez para oficializar su llegada a Atresmedia. El presentador adelantará todos los detalles de 'Cara al show', su nuevo programa de prime time en La Sexta.

Lunes 2 - Josema Yuste

El lunes, Josema Yuste será el encargado de abrir la semana de entrevistas de 'El Hormiguero' con todos los detalles de su obra 'Que Dios nos pille confesados', la cual encara su tercera temporada en el Teatro Muñoz Seca de Madrid. El espectáculo, dirigido y protagonizado por el humorista continúa cosechando éxito desde su estreno, el cual compagina con la dirección de 'La cena de los idiotas' en el mismo teatro.

Martes 3 - Álex González

El martes queda reservado para Álex González, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'Day one', la nueva serie que protagoniza en Prime Video y que llegará a la plataforma el próximo 13 de marzo. En esta nueva ficción, el actor da vida a un informático que huyó de Barcelona tras la muerte de su hermana, viéndose obligado a regresar diez años después para enfrentar su pasado.

Miércoles 4 - Los Morancos

El miércoles llega el turno de Los Morancos, que se encontrarán una vez más con Pablo Motos para presentar 'Bota Antonia', su nuevo espectáculo que llegará al Teatro Capitol Gran Vía de Madrid el próximo 20 de marzo. En este nuevo show, el dúo explora la creación de un nuevo partido político llamado SC, Sentido Común, que nace de su protagonista por los actuales gobernantes.

Jueves 5 - Marc Giró

El jueves, 'El Hormiguero' despedirá la semana por todo lo alto recibiendo al fichaje más reciente de Atresmedia. Marc Giró oficializará su mudanza televisiva encontrándose por primera vez con Pablo Motos para adelantar todos los detalles posibles sobre 'Cara al show', el nuevo programa con el que aterrizará próximamente en el prime time de La Sexta tras poner punto final a su etapa en TVE con 'Late Xou'.