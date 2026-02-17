El actor Hovik Keuchkerian, ante la polarización política: "Soy facha en 'El Hormiguero' y rojo en 'La Revuelta'"

Este lunes, 16 de febrero, Pablo Motos ha recibido en 'El Hormiguero' al actor y exboxeador Hovik Keuchkerian. Este, que ha acudido a presentar su monólogo 'Grito', ha hecho una certera reflexión sobre la polarización política que hay en España, y cómo la audiencia sitúa en un bando o en otro a los artistas dependiendo del plató que pisen.

El presentador del programa de Antena 3 ha querido indagar sobre sus monólogos. El intérprete tiene claro que todas las ideologías pueden convivir en un mismo patio de butacas, y es que, "al final todos se ríen". "Se puede ser gentuza y ser de izquierda, se puede ser gentuza y ser de derechas", sentencia Hovik Keuchkerian.

A raíz de esto, el campeón de pesos pesados ha dejado una importante y certera reflexión: "Se puede, porque no te convierte en gentuza ni ser de izquierdas ni ser de derechas. Lo único que te convierte en gentuza es tu conducta. Va a llegar un momento o muchos momentos en tu vida en la que la vida se te va a poner delante y te va a decir: 'Tu ideología, sea de izquierdas o de derechas, dice esto. Pero lo correcto es esto'".

Sin pelos en la lengua, Pablo Motos le preguntó: "¿Tú eres de la fachosfera por venir a 'El Hormiguero'?". La respuesta de Hovik Keuchkerian fue contundente: "Yo soy facha cuando vengo aquí y rojo cuando voy a 'La Revuelta'". Acto seguido, no ha dudado en explicar sus palabras: "El que está escuchando está condicionado durante todos los días de su vida. Si ha analizado y llegado a conclusiones, habrá ido creciendo y modificando, como nos pasa a todos".

El alegato de Hovik Keuchkerian sobre la polarización política en España

El comunicador valenciano ha querido ahondar en esa posibilidad de "no pertenecer a ningún bando": "¿Se me permite no ser de ningún bando? ¿Se me puede permitir tener una opinión de izquierdas con el aborto, con la eutanasia, con la sanidad pública y tener a la vez una opinión de derechas con el terrorismo, con la delincuencia? ¿O tengo que comprar el pack completo para pertenecer al grupo?".

Una serie de cuestiones a la que Hovik Keuchkerian ha respondido sin miramientos: "¿Quién es nadie para decidir cuál es el pack? ¿Quién eres tú para decidir dónde me posiciono yo? No me conoces, no tienes ni idea. ¿Por qué tienes que decidir tú dónde me posiciono yo?. Hemos llegado a un punto en que no decido yo si soy un facha o soy un rojo, es la otra persona la que decide, ya no te digo si esa persona se multiplica por miles y se convierte en una masa. Y ya no te digo si tenemos un cacharrito en el bolsillo en el que tú puedes tirar todas las piedras que quieras y no pasa nada".

El actor puso un ejemplo muy claro: "Hemos llegado a un punto en que no decido si soy un facha o un rojo, lo decides tú. Y esto se multiplica si hablamos de una masa o de un medio de comunicación, sea este o el de TVE con 'La Revuelta'. Si vas generando una maquinaria detrás de ti, llega un momento en que tú no decides ya lo que eres, y si eres, si te dejas pasar por encima'", añade Hovik Keuchkerian.

"Es que ya no lo decides tú. Puedes cometer el gravísimo error de pensar que eres lo que los demás te dicen y tú no eres yo. Entonces, hay una cosa que yo digo en 'Grito' y que me parece muy importante, que es: 'Haced lo que queráis, colocarme en el sitio que queráis, decidid lo que queráis de mí, pero aquí tenéis prohibido el derecho de admisión, esto es propiedad privada, aquí estoy expuesto a todo y soy libre de pensamiento'", concluyó el actor su reflexión.