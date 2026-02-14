Emma García da una lección a Pablo Motos ante lo que ha hecho en 'Fiesta' por un mal comentario de Marisa Martín Blázquez

Este sábado, Emma García ha querido conocer cómo lleva Marisa Martín Blázquez el asunto de los inquiokupas que le deben 21.000 euros y que siguen viviendo en una de sus propiedades. Y en pleno testimonio, la colaboradora hacía un desafortunado comentario que llevaba a la presentadora a corregirla de inmediato.

De primeras, Marisa Martín Blázquez recordaba que ella alquiló una vivienda en Torrelodones (Madrid) en el año 2021 y que hasta 2023 no tuvo ningún problema pero justo con las Navidades se vio en la obligación de solicitarles a sus inquilinos que llevaban dos meses sin pagarle.

"Como siguieron pasando los meses y los ingresos no entraban, les tuve que denunciar y cae en el juzgado de Collado Villalba que iba muy lento, me la echan atrás porque decían que había un error de forma, lo demostramos pero tuvimos que volver a poner la demanda, pagar abogados y procuradores y pagar la deuda", exponía la colaboradora ante Emma García.

Tras ello, Marisa Martín Blázquez revelaba que fueron los inquilinos los que le denunciaron por acoso y coacción después de haber tenido siempre un trato cordial con ellos. "Yo solamente hice una denuncia pública manifestando mi caso. Esta vivienda podría haber sido de una herencia, pero es mi propiedad y se da la circunstancia de que me la he ganado con mi esfuerzo y trabajo y he pagado los impuestos de comprarla, sigo pagando el IBI y la comunidad", destacaba la colaboradora.

"¿Por qué justificas algo que no deberías justificar?", le preguntaba Emma García. "Porque yo todos los impuestos que pago mensualmente a través de mi trabajo están dedicados a sostener la vivienda de familias que están en estado de desprotección, que es un derecho de la Constitución, pero para eso yo pago todos los meses de mi sueldo una barbaridad y yo no tengo que ser el sostén de ninguna familia ni vulnerable ni no vulnerable", defendía Marisa.

"Pero es que además la familia que está en mi casa no es vulnerable, lo digo a tenor por los coches que veo de alta gama y como situaciones que no corresponden a una familia vulnerable. Es que este Gobierno prometió que iba a construir mucha vivienda social, pues mis impuestos que los destinen a eso y que cubran las necesidades de las personas que están en situación vulnerable y que no pueden tener derecho a una vivienda digna", seguía diciendo Marisa.

Emma García frena a Marisa Martín Blázquez por su desafortunada frase

Pero era justo entonces cuando Marisa Martín Blázquez soltaba un comentario que obligaba a Emma García a cortarle. "Yo que trabajo como una negra y pago mis impuestos religiosamente...", soltaba la colaboradora antes de que la presentadora le afeara su comentario. "Me dejas decirte, has dicho una frase que solemos decir y no deberíamos de decir, no deberíamos de decir eso de trabajar como una, se que no está hecho con mala fe pero puedo entender a quienes se sienten aludidos. Disculpas mías y tuyas y de todos los que utilizamos frases sin darnos cuenta del dolor que pueden causar", le frenaba la presentadora.

"Tienes razón. Mis disculpas porque no he caído en esto, es efectivamente una frase hecha muy mal dicha", terminaba diciendo Marisa Martín Blázquez para evitar generar problemas como lo que pasó hace un año en el mismo programa cuando Ágatha Ruiz de la Prada habló de "vivir como gitanos" provocando un gran cisma con Lolita Flores clamando contra el espacio y Emma García por haber permitido ese comentario.

Con ello, Emma García parece haber aprendido la lección y demuestra como se puede corregir en directo los desafortunados comentarios de los colaboradores justo en la misma semana en la que Pablo Motos está en el punto de mira por no haber frenado a Rosa Belmonte cuando se refirió a Sarah Santaolalla como "mitad tonta, mitad tetas".