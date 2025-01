Lolita Flores carga duramente contra Emma García y la dirección de 'Fiesta' tras su polémica: "Deberíais disculparos"

Este sábado, 18 de enero, Ágatha Ruiz de la Prada visitaba 'Fiesta' para presentar su nuevo libro. Sin embargo, durante su charla con Emma García soltó un desafortunado comentario sobre los gitanos que hizo explotar, y con razón, a Lolita Flores, que se encontraba viendo el programa de Telecinco.

Al hablar de su actual situación personal, la diseñadora contó que no tiene intenciones de mudarse con su pareja. Y también explicó los cambios que estaba haciendo en su vida: "Me estoy reduciendo, estoy eliminando lo que sobre y necesitaba otra casa. Encontré una muy cercana a la tienda en la que he instalado mi taller, me permite ir caminando hasta allí. Estoy regresando a la manera en la que empecé a trabajar, poniendo el taller en la tienda en la que vendo mis creaciones".

Además, Ágatha Ruiz de la Prada explicó que todavía no estaba instalado en su nuevo hogar y que vivía en una casa que necesitaba una reforma. Fue entonces cuando hizo una polémica comparativa que causó indignación en redes sociales: "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada".

Estas palabras hicieron estallar a Lolita Flores en sus redes sociales. Sobre un vídeo del momento, la cantante mostró su enfado con la diseñadora: "Que pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya". Además, por si alguno de sus seguidores no se había enterado, ha añadido las palabras de la empresaria: "Ágatha Ruiz de la Prada: 'Yo estoy viviendo como una gitana'. ¿Qué os parece?".

Lolita Flores critica la actitud de Emma García y del programa 'Fiesta'

"Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo. Hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad es que te consideraba una mujer íntegra, veo que no Ágatha Ruiz de la Prada, qué decepción", ha escrito Lolita Flores en su publicación de Instagram, donde ha compartido el vídeo de las palabras de la diseñadora.

Pero lejos de quedarse ahí, la cantante también critica a Emma y al resto de colaboradores por pasar por alto el desafortunado comentario. "Soy gitana y llevo mi cabeza muy alta, no me gustan esos comentarios ni que una presentadora como Emma García lo deje pasar, ni un programa como 'Fiesta' no diga nada y deje ese comentario pasar por alto. En fin, yo a lo mío, pero a los míos no los compares con tus desastres querida. Comentarios racistas no, a estas alturas no, deberíais disculparos", ha sentenciado la artista, pidiendo una rectificación al programa.

Las reacciones a la publicación de Lolita Flores no se hacían esperar. Numerosos rostros conocidos, así como personas anónimas, se sumaban a su indignación. Tal es el caso de Paco León, quien ha comentado: "El racismo está en todo, en que ni se dé cuenta de la barbaridad que ha dicho. Que Emma tampoco le señale lo ofensivo del comentario. Que haya gente que le parezca sacar de contexto el ofenderse". Mientras que Jorge Cadaval se limitaba a aplaudir a la cantante: "Perfecto".