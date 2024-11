Carmen Lomana, a la yugular de Ágatha Ruiz de la Prada tras su ataque: "Me da pena"

La guerra entre Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada vive un nuevo capítulo a raíz de lo que ha dicho la diseñadora sobre la colaboradora de 'Espejo Público' en su libro. Unas palabras que este martes han recogido en el programa de Susanna Griso.

"Carmen Lomana era una chica normal. Con el paso de los años, se fue operando y haciendo arreglitos. Hay que reconocer que se maquilla fenomenal", son algunas de las frases que le dedica Ágatha Ruiz de la Prada en "Todo por un plan", el libro que publicaba el pasado 6 de noviembre.

"Poco a poco, Carmen empezó a ser conocida, pero es de justicia reconocer que tampoco ha hecho grandes méritos para la humanidad", suelta sin cortarse la diseñadora sobre la empresaria con la que tiene una guerra abierta desde hace meses. "Yo la conozco desde hace muchísimos años y ahora me tiene una manía loca, es mi hater. Me gusta tenerla, así que no me la toquéis", prosigue diciendo.

Después, Ágatha Ruiz de la Prada hace referencia en el libro al motivo por el que según ella Carmen Lomana no la soporta. Así, según la diseñadora todo tiene que ver por su relación con Pedro J. Ramírez. "Lo que más rabia le da es que yo estuviera con 'El innombrable'. Cuando pasó lo del divorcio, le entró un mal rollo contra mí que jamás lo he podido entender. No sé si es que tiene envidia porque me quedé con la casa de Madrid, o qué le pasó exactamente", sentencia.

"La verdad es que me resulta inexplicable. Yo no nací, como ella, en un pueblo de por ahí. No entiendo a qué santo viene tanta rabia. ¿De qué vas, qué pretendes?", prosigue preguntándose la diseñadora. Decir que toda la razón en mi separación la tiene él es tener muy poca empatía, y más entre mujeres. Poca o ninguna. Hay que tener siempre muy en cuenta el trabajo infinito que lleva levantar los negocios y hay que tener mucho respeto por la gente que trabaja y lo consigue", termina diciendo.

Carmen Lomana responde a Ágatha Ruiz de la Prada en 'Espejo Público'

Después de escuchar todas las declaraciones de Ágatha en su libro en 'Espejo Público', Carmen Lomana no se ha quedado callada y ha contestado a su gran enemiga. "Esta señora me da pena, por eso no digo nada. No me ofende porque no dice nada más que cosas sin sentido. Yo no nací en un pueblo, pero suponiendo que fuera así, tiene el mismo respeto que haber nacido en Barcelona, en Madrid o en Valladolid. No sé, me da mucha pena", recalcaba la colaboradora.

Con respecto a los "arreglitos" a los que se refiere De la Prada en su libro, Carmen Lomana no duda en desmentirlo asegurando que la única operación a la que se ha sometido es sobre la vista hace 15 años. "¿Cuándo me voy a operar? No tengo tiempo, no he podido (...) Un lifting, como Dios manda, no me lo he hecho nunca. Pero aunque me lo hubiera hecho, olé por mí, lo habría hecho porque lo necesitase", concluía.