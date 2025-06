Susana Díaz no puede seguir en 'Espejo Público' y eleva esta incómoda queja a Griso: "Esto es una tortura"

Susana Díaz acudió este martes a 'Espejo Público' para hacer un repaso de la situación actual del PSOE tras la trama de corrupción que ha azotado al partido durante las últimas semanas. Sin embargo, la andaluza se mostró incapaz de continuar con la entrevista, increpando a Susanna Griso por un detalle de su estancia en plató que estaba haciendo su visita imposible.

Mientras la conductora del matinal de Antena 3 le preguntaba por su decepción con su ex compañero de partido José Luis Ábalos, que se proclamaba feminista, la invitada no tuvo más remedio que detenerla para confesar a la audiencia lo que estaba ocurriendo en plató. "Lo que también he encajado muy mal es el frío al que me están sometiendo, que esto es una tortura televisiva", sentenció la política.

Susana Díaz no puede seguir con su entrevista de 'Espejo Público' por este motivo de peso

Y es que, desde hacía unos minutos, Susana Díaz se estaba mostrando fatigada ante la cámara mientras la periodista continuaba con la entrevista, hasta que no pudo más. "Te advirtieron de que tendríamos el plató a 23 grados pero creo que a ti te han puesto un chorro de aire", señaló Susanna Griso rápidamente, lamentando la desagradable experiencia que la expresidenta de la Junta de Andalucía estaba viviendo durante su estancia en plató.

Susanna Griso y Susana Díaz en 'Espejo Público'

"Esto es una nueva práctica televisiva, que es la tortura de meterme aquí el chorro de aire frío, para que ponerme ya blandita, y que ahora entres tú a matar", añadió con sorna mientras la conductora de 'Espejo Público' rompía a reír. Fue entonces cuando la dirigente socialista se dirigió a Jorge Gallardo, director del matinal, para lanzarle un recado. "Sí, sí Jorge de verdad, esto será exportable", insistió la política mirando hacia un lado del set.

Aún así, Susana Díaz trató de continuar con su explicación inicial. "Me ha parecido brutal", volvió a señalar, incapaz de obviar el frío pese a que Susanna Griso se mostraba con entereza hacia la cámara aún llevando una camisa sin mangas. "Nuestros televidentes no están viendo los grados a los que me ha tenido aquí Susanna Griso durante una hora", añadió entre risas la andaluza.

Pero Díaz no se quedó ahí, e incluso llegó a asegurar que "ños cámaras me han ofrecido sus sudaderas". Y justo antes de que la presentadora del matinal zanjase el asunto, la invitada no perdió la oportunidad de lanzar un último apunte sobre lo ocurrido. "Mira que he recibido golpes políticos en mi vida, pero como el golpe de frío que estoy recibiendo esta mañana… es algo inaudito", bromeó la socialista antes de continuar.