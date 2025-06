Afra Blanco se enfrenta a Mariló Montero y le canta las cuarenta por cómo le llama en 'Espejo Público'

El caso de corrupción que afecta al PSOE con el informe de la UCo que implica a Santos cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García en el supuesto cobro de comisiones está generando un sinfín de debates y enfrentamientos en televisión. Si hace unos días era Gonzalo Miró quién se enfrentaba con Mariló Montero en 'Espejo Público', este jueves ha sido Afra Blanco la que ha vivido un rifirrafe con la presentadora.

Todo empezaba cuando 'Espejo Público' hablaba en exclusiva con Claudia Montes, una de las 'amigas' y protegidas de José Luis Ábalos, que revelaba que había tenido un trato muy cercano con ministros del Gobierno como Félix Bolaños o Marlaska, entre otros. En su entrevista, aseveraba que ellos le pedían que les tuteara y no les tratara de usted.

Unas palabras que a Afra Blanco le sorprendía pues ella tenía relación con afiliados del PSOE y nunca habían tenido ese tipo de trato con los ministros. Y en medio del discurso de la sindicalista, Mariló Montero le cortaba y le cuestionaba sus argumentos. "Afra, pero por qué hacéis esto? Negar la realidad y las evidencias", le preguntaba "¿A qué realidad te refieres?", le replicaba Afra. "Chiquilla, a todo lo que te está publicando la UCO", soltaba Mariló Montero.

"Primero, yo no sé que pasa últimamente con los términos de chiquilla", reaccionaba Afra dejando claro que no le hacía gracia ese calificativo. "No digo que crea o no a Miss Asturias, lo que estoy diciendo es que yo tengo amigos que son militantes del PSOE y no tienen el teléfono de los ministros, por eso estoy deseando escuchar la entrevista entera porque me he quedado blanca", proseguía diciendo Afra Blanco.

Afra Blanco frena en seco a Mariló Montero en pleno 'Espejo Público'

"Hija, vas de disgusto en disgusto, lo vas a pasar fatal", aseveraba entonces Mariló provocando aún más el cabreo de su compañera. "Ni me llamo hija, ni me llamo chiquilla, me llamo Afra y a ti te llamo Mariló", le recriminaba la sindicalista a su compañera en 'Espejo Público'. "Ah bueno perdone, perdone paso al usted", reaccionaba Mariló. "No, perdone, tampoco, solo te pido que me trates por mi nombre, como yo te trato a ti", incidía Afra Blanco.

A lo que Mariló Montero seguía tratando con cierta condescendencia a su compañera. "Vale Afra perdóname. No desviemos el tema, queremos un Gobierno progresista", le decía la colaboradora. "Yo repito lo que he dicho antes que caiga quien tenga que caer, quiero que salga todo, somos mucha gente de izquierdas que pensamos así, que salga lo que tenga que salir. Yo como persona de izquierdas quiero que salga todo y a partir de ahí evaluaré y decidiré mi posición", terminaba diciendo Afra Blanco.