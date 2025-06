Gonzalo Miró se enciende así contra Susanna Griso ante lo ocurrido en directo: "Eres una sinvergüenza"

'Espejo Público' ha abordado la polémica que ha desatado la restauración de la venerada Macarena de Sevilla; tocando sentimientos muy profundos entre sus devotos, en pie de guerra contra los restauradores. Y la noticia ha provocado un pique entre Gonzalo Miró y Susanna Griso en Antena 3.

La presentadora ha puesto el acento con sorna en el nuevo y muy criticado rostro de la imagen: "La virgen ha tenido hasta cuatro caras en una semana tras ser intervenida en tres ocasiones. Esto ni un cirujano plástico. Las principales quejas son que se ha cambiado la mirada a la virgen, las pestañas, que el rostro brilla más que antes...".

Acto seguido, el programa de Antena 3 ha emitido una batería de totales de sevillanos expresando su máxima indignación, denunciando que la Macarena tiene la cara desfigurada y pidiendo explicaciones a la hermandad sobre quién ha dado luz verde a la restauración y quién ha sido el artífice de tal atropello.

"Madre mía, ¿tan ofendidos están los devotos?", ha reaccionado Susanna Griso al ver las desmedidas manifestaciones; sorprendida con que haya personas que afirmen incluso que no levantan cabeza desde entonces. "Están a lágrima tendida", ha apostillado Gonzalo Miró.

"Vamos a ver, la gente tiene mucha devoción por esa imagen. La gente lo está pasando realmente mal porque es su devoción, es su religiosidad, es su creencia", ha defendido Susana Díaz, presente en el plató de 'Espejo Público'. A continuación, Susanna Griso ha dado el paso a una reportera desplazada a Sevilla, con varios indignados agolpados frente a su templo esperando a que a la Macarena le devuelvan su rostro original.

Y en una conexión con dos beatas de la virgen, la presentadora ha metido en un jardín a Gonzalo Miró a modo de encerrona: "Que tengo aquí a Gonzalo Miró que dice que él no ve diferencia, que no ha cambiado tanto la virgen". De este modo, Griso exponía al colaborador a que se enzarzaran con él.

"No, no, no. Joder, menuda clavada. Eres una sinvergüenza. Menuda clavada", ha saltado de inmediato Gonzalo, que ha aclarado ante las entrevistadas sus verdaderas palabras: "Perdona, es que yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que estáis marcando tantas diferencias que yo no las veo. Es verdad que tiene cambiado el rostro, sobre todo por el color, pero yo todas esas diferencias no las veo". "Gonzalo, ¿no lo estás viendo? Son dos imágenes que parecen distintas", le ha rebatido Susanna Díaz.